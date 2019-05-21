Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

С апреля 2019 Индустриалбанк предложил новые условия погашения обязательств по кредитам, заключенным с АБ «Экспресс-Банк», правопреемником которого является Индустриалбанк. Новые условия позволяют оплачивать кредиты без штрафов, начисленных за нарушение заемщиком условий кредитного договора. Условия Акционной программы для физических лиц по кредитным договорам, заключенным с АБ «Экспресс-Банк», учитывают отмены штрафов, начисленных за нарушение заемщиком условий кредитного договора, а именно обязанности получения заработной платы и иных дополнительных выплат от предприятия, которое было работодателем заемщика на момент заключения договора, только на текущий счет, открытый в АБ «Экспресс-Банк» (АКБ «Индустриалбанк») в течение всего срока действия кредитного договора. Условиями акции предусматривается отмена (не взыскание), как уже начисленных штрафов, так и начисления и взыскания таких штрафов в будущем по всем кредитным договорам на потребительские цели заключенным заемщиками с АБ «Экспресс-Банк». Акция не применяется для заемщиков, по кредитам которых банком подан иск в суд, и / или полученное решение суда о взыскании задолженности, вступившим в законную силу. «Целью внедрения указанной акции является стимулирование заемщиков к исполнению своих обязанностей по кредитным договорам и к переходу на современные кредитные программы Индустриалбанка», - комментирует Марина Нестеровская, заместитель директора департамента развития бизнеса Индустриалбанка.
Для держателей платежных карточек Mastercard Platinum от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 премиальных баллов на участие в розыгрыше билетов на фестиваль Kyiv Wine. Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard Более Black.
Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua/black, рассчитывайтесь карточкой Mastercard Platinum от Индустриалбанка и выигрывайте билеты на фестиваль Kyiv Wine, который состоится 8 и 9 июня 2019 (Киев, ул. Межигорская, 82)
Рассчитываясь платежной карточкой каждый зарегистрированный держатель карты получает баллы - при осуществлении оплаты на сумму от 50 грн или больше одним чеком. Каждая такая транзакция равна 1 баллу. По 1 баллу также накапливается при расчете картой в метрополитене, фуникулере, скоростном трамвае города. 5 баллов можно обменять на участие в розыгрыше одного из 5 комплектов по 2 билета!
Акция действует с 1 мая по 31 мая 2019 на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.
И приятная новость - для всех держателей карт Mastercard на фудкорте будет действовать скидка 10%.
Для держателей платежных карточек Mastercard Platinum от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 премиальных баллов на участие в акции по розыгрышу сразу 6 билетов на джазовый вечер Алексея Когана в Premier Palace Hotel Kyiv. Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard Более Black.
Джазовый вечер в Premier Palace Hotel Kyiv - это дружеский вечер и американская джазовая классика в сопровождении самого авторитетного джазмена Украины Алексея Когана. В концерте прозвучат свинговые стандарты, баллады и блюзы 20 - 50х годов. Станьте одним из шести победителей от Mastercard Более Black и получите два билета на последний концерт в сезоне 23 мая 2019 всего за 10 баллов. Количество попыток не ограничено, поэтому чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы на выигрыш.
Чтобы принять участие в акции: обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции. Станьте одним из шести победителей от Mastercard Более Black и выиграйте два билета на джазовый вечер, который состоится 23.05.2019 в 20:00 в Premier Palace Hotel Kyiv.
Детали - на сайте bilshe.mastercard.ua
Акция действует с 6 мая 2019 в 19 мая 2019 включительно. Поэтому последнюю неделю!
Для держателей платежных карточек Mastercard от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 баллов на участие в розыгрыше 25 пар билетов фестиваль VIDEOZHARA 2019 Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard более. В акции принимают участие платежные карткиMasterCard от Индустриалбанка, кроме Maestro.
Чтобы принять участие в акции: обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции. Акция действует с 6 мая 2019 по 31 мая 2019 на всей территории Украины, за исключением территории проведения ООС и временно оккупированной территории.
Условия участия:
регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua; обменивайте 10 баллов на участие в акции; получите шанс выиграть билеты. Чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше шансы на выигрыш. Рассчитываясь платежной карточкой каждый зарегистрированный держатель карты получает баллы - при осуществлении оплаты на сумму от 50 грн или больше одним чеком. Каждая такая транзакция равна 1 баллу. По 1 баллу также накапливается при расчете картой в метрополитене, фуникулере, скоростном трамвае города.
Для держателей платежных карточек Mastercard от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 баллов на участие в акции по розыгрышу сразу 20 пар билетов на Stadium Show MONATIK 1 июня 2019 (Киев, НСК Олимпийский). Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard Больше.
В Акции принимают участие граждане Украины, которым исполнилось 18 и которые являются держателями карточек Standard, Gold, Platinum, Debit, Maestro® международной платежной системы Mastercard®.
Регистрируйтесь на bilshe.mastercard.ua, рассчитывайтесь карточкой Mastercard® и выигрывайте билеты на Stadium Show MONATIK 1 июня 2019 (Киев, НСК Олимпийский). Накопить баллы, используя карточку легко: нужно произвести оплату товаров / услуг в торгово-сервисной сети / сети Интернет на общую сумму от 50,00 грн или больше одним чеком, с учетом НДС, или оплатить проезд с помощью карточки в общественном транспорте г.. Киева (метрополитен, фуникулер, скоростной трамвай) (далее - «Транзакция»). Каждая такая Транзакция равна 1 (одному) баллу. Накопленные 10 баллов обменять на возможность принять участие в розыгрыше подарка.
Для держателей платежных карточек Mastercard Platinum от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 премиальных баллов на участие в розыгрыше на джазовый фестиваль LeopolisJazzFest, который состоится во Львове. Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard больше.
Накопить баллы, используя Карточку легко: нужно произвести оплату товаров / услуг в торгово-сервисной сети / сети Интернет на общую сумму от 50,00 грн или больше одним чеком, с учетом НДС, или оплатить проезд с помощью карточки в общественном транспорте г.. Киева (метрополитен, фуникулер, скоростной трамвай). Каждая такая транзакция равна 1 баллу. Накопленные 10 баллов обменять на возможность принять участие в розыгрыше подарка. Чтобы принять участие в акции: обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции. Более того раз вы обминяете10 премиальных баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы на выигрыш.
Акция действует с 1 мая 2019 до 31 мая 2019 включительно на всей территории Украины. Подробные условия на bilshe.mastercard.ua Подарком Акции есть одна поездка на Джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019 Под поездкой на двоих (Победитель Акции и сопровождающее лицо) подразумевается • проживание в г.. Львов с 28 июня 2019 - 30 июня 2019, 2 (ночи) в двухместном номере отеля Grand Hotel (номер Standart Double, завтраки включены); • проезд поездом во Львов (4 железнодорожные билеты - по 2 билета в обе стороны); билет на джазовый фестиваль • Leopolis Jazz 2019 г., который состоится в г.. Львове на 28 июня 2019 и 29 июня 2019 июня 2019 на двоих • обед в ресторане Бачевских 29 июня 2019.
Для держателей платежных карточек Mastercard Platinum от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 премиальных баллов на участие в акции по розыгрышу путешествия на Зальцбургский оперный фестиваль. Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard Больше.
Накопить баллы, используя Карточку легко: нужно произвести оплату товаров / услуг в торгово-сервисной сети / сети Интернет на общую сумму от 50,00 грн или больше одним чеком, с учетом НДС, или оплатить проезд с помощью карточки в общественном транспорте г.. Киева (метрополитен, фуникулер, скоростной трамвай). Каждая такая транзакция равна 1 баллу. Накопленные 10 баллов обменять на возможность принять участие в розыгрыше подарка. Чтобы принять участие в акции: обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции.
Акция действует с 22 апреля 2019 до 20 мая 2019 включительно на всей территории Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Подробные условия на bilshe.mastercard.ua
МС BILSHE Opera 800x600 ATMПутешествие на музыкальный фестиваль Salzburg Opera Fest 7 - 11 июня 2019 включает: 1. Авиаперелет на двоих; 2. Проживание на двоих; 3. Трансфер в Зальцбурге аэропорт-отель-аэропорт; 4. Посещение таких лекций и встреч во время музыкального фестиваля Salzburg Opera Fest: - Порпора vs Гендель: битва титанов; - Voci selecti как бесконечность: покорение sacro и Profan; - Две встречи-дискуссии с инсайдерами фестиваля; 5. Предоставление либретто опер, включенных в программу музыкального фестиваля Salzburg Opera Fest, украинском или русском языке по выбору Победителя; 6. Сопровождение во время музыкального фестиваля Salzburg Opera Fest музыкальным экспертом Анной Гадецкая; 7. Билеты на события музыкального фестиваля Salzburg Opera Fest: - Напивсценична постановка оперы Никогда Порпоры POLIFEMO; - Гала-концерт с участием звезд современности Farinelli & Friends; - Концертное исполнение оратории Антонио кальдарий «Смерть Авеля» (La morte d'Abel) - Постановка оперы Георга Фридриха Генделя Alcina; - Концерт хора Папского Сикстинской Капеллы.
Для держателей платежных карточек Mastercard от Индустриалбанка, которые пользуются услугами перевозки с помощью онлайн-сервиса Uklon и осуществляют расчеты с помощью карточек, есть возможность получить 100 гривен на следующие поездку.
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В Акции принимают участие граждане Украины, которым исполнилось 18 и которые являются держателями карточек Mastercard® от Индустриалбанка (кроме карточек Maestro®) и которые пользуются услугой перевозки с помощью онлайн-сервиса Uklon.
Для держателей платежных карточек Mastercard от Индустриалбанка, осуществляющих расчеты с помощью карточек, есть возможность обменять 10 баллов на участие в розыгрыше билетов в ОАЭ от Air Arabia. Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в Mastercard Больше. Участвуйте в эксклюзивном розыгрыше 5 пар авиабилетов в ОАЭ от Air Arabia и Mastercard более. Накопить баллы, используя карточку легко: нужно произвести оплату товаров / услуг в торгово-сервисной сети / сети Интернет на общую сумму от 50,00 грн или больше одним чеком, с учетом НДС, или оплатить проезд с помощью карточки в общественном транспорте г.. Киева (метрополитен, фуникулер, скоростной трамвай). Каждая такая транзакция равна 1 баллу. Накопленные 10 баллов обменять на возможность принять участие в розыгрыше подарка. Чтобы принять участие в акции: обменяйте 10 премиальных баллов на участие в акции. Количество попыток не ограничено, поэтому чем больше раз вы обменяете 10 баллов на участие в акции, тем больше ваши шансы на выигрыш.
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