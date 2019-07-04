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Індустріалбанк та Mastercard
запрошують на фестиваль KyivWin

Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:26

TaxFree4U для клиентов Индустриалбанка

Становится очень жарко! И не только из-за аномальной жары, но и среди участников Летней Акции от TaxFree4U для клиентов Индустриалбанка! На этот раз в акции участвует огромное количество клиентов, а это значит, что конкуренция за главный приз растет с каждым днем. Возможно даже продление Акции и еще один главный приз для вас! Впечатляет, не так ли?

Если вы еще не участвовали - скорее наверстывайте упущенное и станьте победителем главного розыгрыша этого лета! Напоминаем условия акции:

С 15 мая 2019 по 15 июля 2019 клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U могут выиграть 500 EURO для проведения шоппинга в Италии, Франции, Испании и Германии. Из всех участников, которые выполнят условия Акции, будет выбран победитель с помощью сервиса случайных чисел random.org!

Кто может участвовать в акции?
- Клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U, которые воспользовались мобильным приложением вышеупомянутого сервиса. Приложение доступно на Android и iOS платформах.

Как участвовать в акции?
- Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в приложении по промокодом «INDUSTRIAL" по ссылке: https://taxfree4u.eu/ru/registration/?promo=INDUSTRIAL
- Сделать покупки на сумму от 500 евро в одной из стран: Франция, Италия, Германия или Испания, в период с 15.05.2019 по 15.07.2019.
- И вернуть НДС с сервисом TaxFree4U.

Условия акции очень просты! Почему бы не попробовать удачу?
Победитель будет определен 19 июля 2019.

Пакуйте чемоданы, устанавливайте мобильное приложение TaxFree4U и с прекрасным настроением отправляйтесь в отпуск! Вам обязательно повезет :)

https://industrialbank.ua/ru/news/taxfr ... ovolstviem
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