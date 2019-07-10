Індустріалбанк та Mastercard запрошують на фестиваль KyivWin

Если вы еще не участвовали - скорее наверстывайте упущенное и станьте победителем главного розыгрыша этого лета! Напоминаем условия акции:
С 15 мая 2019 по 15 июля 2019 клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U могут выиграть 500 EURO для проведения шоппинга в Италии, Франции, Испании и Германии. Из всех участников, которые выполнят условия Акции, будет выбран победитель с помощью сервиса случайных чисел random.org!
Кто может участвовать в акции?
- Клиенты Индустриалбанка и сервиса TaxFree4U, которые воспользовались мобильным приложением вышеупомянутого сервиса. Приложение доступно на Android и iOS платформах.
Как участвовать в акции?
- Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в приложении по промокодом «INDUSTRIAL" по ссылке:
- Сделать покупки на сумму от 500 евро в одной из стран: Франция, Италия, Германия или Испания, в период с 15.05.2019 по 15.07.2019.
- И вернуть НДС с сервисом TaxFree4U.
Условия акции очень просты! Почему бы не попробовать удачу?
Победитель будет определен 19 июля 2019.
Пакуйте чемоданы, устанавливайте мобильное приложение TaxFree4U и с прекрасным настроением отправляйтесь в отпуск! Вам обязательно повезет