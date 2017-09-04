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Акції від Індустріалбанку

Акції від Індустріалбанку
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:48

Новорічні акції для власників карток Mastercard

Зустрічайте неймовірні акції від Mastercard!
1. Всім красуням з Mastercard розіграш подарунка та знижка від G.Bar.
Як скористатися пропозицією?
Розраховуйтеся за послуги мережі салонів краси G.bar карткою Mastercard.
Отримайте гарантовану знижку 10 %.
Беріть участь у розіграші подарункового боксу косметики.
Вражайте своєю красою зі знижками від Mastercard!
Акція діє з 01.12.2020 до 31.01.2021 включно, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
2. Спеціальна пропозиція для власників приміальних карток Mastercard від MC STOІндустріалбанку і автоцентру «Стар Сервіс».
Отримуйте знижку 20 % з Mastercard на послуги автосервісу
Дбайте про автівку якісно та вигідно
Як це працює: Платіть преміальною карткою Mastercard® за послуги СТО Стар Сервіс та гарантовано отримуйте 20% знижки.
Акція діє для власників автомобілів марок Mercedes-Benz, Range Rover, Lexus.
Акція діє з 10 листопада 2020 року по 31 січня 2021 року включно на території СТО "Стар сервіс", м. Київ, вул. Нагірна, 25-27.
3. Платіть карткою Mastercard на prom.ua Promта вигравайте новенький Iphone.
Для участі в акції необхідно:
- вибрати товар на сайті prom.ua;
- оплатити замовлення від 200 грн через функцію «Пром-оплата» карткою Mastercard нашого банку.
- автоматично станьте учасником щоденного розіграшу топового смартфону 2020 року!
Акція діє з 23.11 по 22.12 включно.
3. Платіть карткою Mastercard на prom.ua Promта вигравайте новенький Iphone.

Для участі в акції необхідно:
- вибрати товар на сайті prom.ua;
- оплатити замовлення від 200 грн через функцію «Пром-оплата» карткою Mastercard нашого банку.
- автоматично станьте учасником щоденного розіграшу топового смартфону 2020 року!

Результати будуть опубліковані протягом 48 годин після визначення переможця на сторінках facebook.com/prom.ua та instagram.com/prom.pompom.
Акція діє з 23.11 по 22.12 включно.
https://industrialbank.ua/ua/news/novor ... strialbank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:19

Відчуй енергію літа разом з VISA та ІНДУСТРІАЛБАНК!

Зустрічайте нову акцію від VISA та ІНДУСТРІАЛБАНК
Інформація щодо акції:litnia akcija

Період дії: з 19 червня 2021 року по 15 вересня 2021 року

Подарунковий фонд:

48 подарункових сертифікатів (сертифікати «giftmall» номіналом 1 000 грн. кожен),

головний подарунок No1: мобільний телефон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Cosmic Gray,

головний подарунок No2: навушники Samsung Galaxy Buds Live Black (SM-R180NZKASEK).

Суть акції:

для участі в акції необхідно протягом періоду акції виконати одну з наступних умов:

- здійснити платіжною карткою Visa, емітованою Банком, 5 безготівкових оплат на суму 200 грн. кожна у торговельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет впродовж одного акційного місяця;

- відкрити преміальну карту VISA, що емітована Банком в період акційного місяця, та здійснити не менше 1 (однієї) безготівкової оплати будь-яких товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на суму від 500 грн. впродовж акційного місяця.
https://industrialbank.ua/ua/news/akcij ... strialbank
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Повідомлень: 2767
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:23

Літній відпочинок за кордоном з преміальними пропозиціями

Плануєте свій літній відпочинок за кордоном?
Visa бажає наповнити вашу відпустку яскравими емоціями, тому підготувала спеціальні пропозиції, якими можна скористатися під час оплати преміальною карткою Visa.

Пропозиції для тих, хто подорожує за кордонstrahovka min

1. Страхування від Visa для безпечних та комфортних подорожей
2. Безкоштовний тест на COVID-19
-50% знижка на паркінг в а/п «Бориспіль» з Visa
Доступ до 1300 Lounge zones по всьому світу з Visa
Сертифікат на 500 грн в ресторани аеропорту Бориспіль від Visa
Подвійний кешбек за розрахунки на SkyUp преміальними картками Visa
50% знижка на поїздки до/з аеропорту або залізничного вокзалу з Bolt та Visa
https://industrialbank.ua/ua/news/premi ... itsya-visa
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 10:04

10% знижки на вхід у «Добропарк»

Отримайте 10% знижки на вхід у «Добропарк» з Visa від Індустріалбанку!
Акція діє з 15.06 по 30.09.2023 р.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/otrymayte-10 ... trialbanku
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:42

Спеціальна пропозиція від Mastercard та «Сільпо»!

Крутіть Колесо Фортуни у вашому додатку «Сільпо» та вигравайте спеціальні пропозиції.
Оплачуйте покупки карткою Mastercard® — отримуйте додаткові бали на рахунок.
Пропозиція діє до 31.12.2023 включно. Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/dilymos-z-va ... -ta-sil-po
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:26

Акція «Підтримка Задля Перемоги»!

Підтримка позичальників, які до війни забезпечували сумлінне виконання зобов’язань перед Банком і що, опосередковано, є наслідком розрахунків з боку держави.
Термін дії акції (термін прийняття заявок на участь) — до 15 вересня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-i ... a-peremohy
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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