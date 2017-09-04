Акції від Індустріалбанку

1. Всім красуням з Mastercard розіграш подарунка та знижка від G.Bar.
Як скористатися пропозицією?
Розраховуйтеся за послуги мережі салонів краси G.bar карткою Mastercard.
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Беріть участь у розіграші подарункового боксу косметики.
Вражайте своєю красою зі знижками від Mastercard!
Акція діє з 01.12.2020 до 31.01.2021 включно, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
2. Спеціальна пропозиція для власників приміальних карток Mastercard від MC STOІндустріалбанку і автоцентру «Стар Сервіс».
Отримуйте знижку 20 % з Mastercard на послуги автосервісу
Дбайте про автівку якісно та вигідно
Як це працює: Платіть преміальною карткою Mastercard® за послуги СТО Стар Сервіс та гарантовано отримуйте 20% знижки.
Акція діє для власників автомобілів марок Mercedes-Benz, Range Rover, Lexus.
Акція діє з 10 листопада 2020 року по 31 січня 2021 року включно на території СТО "Стар сервіс", м. Київ, вул. Нагірна, 25-27.
3. Платіть карткою Mastercard на prom.ua Promта вигравайте новенький Iphone.
Для участі в акції необхідно:
- вибрати товар на сайті prom.ua;
- оплатити замовлення від 200 грн через функцію «Пром-оплата» карткою Mastercard нашого банку.
- автоматично станьте учасником щоденного розіграшу топового смартфону 2020 року!
Акція діє з 23.11 по 22.12 включно.
3. Платіть карткою Mastercard на prom.ua Promта вигравайте новенький Iphone.
Для участі в акції необхідно:
- вибрати товар на сайті prom.ua;
- оплатити замовлення від 200 грн через функцію «Пром-оплата» карткою Mastercard нашого банку.
- автоматично станьте учасником щоденного розіграшу топового смартфону 2020 року!
Результати будуть опубліковані протягом 48 годин після визначення переможця на сторінках facebook.com/prom.ua та instagram.com/prom.pompom.
Акція діє з 23.11 по 22.12 включно.