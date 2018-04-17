Кредит пенсионеру и субсидия

Додано: Суб 09 чер, 2018 18:08

Прошу совета у знающих посетителей этого форума.

Есть пенсионер, тёща, живёт сама в большом доме построенном собственноручно с покойным тестем и отапливаемом газом естественно. Поскольку в настоящее время она осталась проживать в нём одна, тесть умер в 10м ещё году, а дочки младшие(свояченицы мои) повыходили наконец то замуж и разъехались с батькиного дворца,и при пенсии менее 3000грн и расходах на отопление в холодный период около 3-3.5кгрн в мес субсидия конечно рулит. Даже урезанная нормативами последними. Но есть проблема - бабушка очень хочет отправить старшую внучку в лагерь на лето в Болгарию, путёвка весьма дорога и мы планируем её выплатить с тёщей вместе, и для этого, чтоб её с оплатить с бабушкиной стороны она(тёща) хочет взять небольшой кредит в ПУМБе или где не 100%годовых и дают, выплатив его соответственно потом выторгом с урожая(участок 75 соток) и моей помощью. Но вопрос - не посчитают ли органы, начисляющие субсидию, кредит на карту с последующим обналом доходом пенсионера и не урежут ли субсидию? Знаю про покупки до 50000грн, холодильник она так себе в 16м году обновила, но то покупка за 12кгрн и со склада за нал, а тут будет светиться и фамилия, и карта для выплат, и вообще пожилые люди недоверчивые. Кто подскажет, какую сумму может она(тёща) так взять, чтоб вопросов со стороны родины не возникло по начислению субсидии этим сезоном?

Заранее благодарю откликнувшихся.