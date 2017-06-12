Депозиты — чуть ли не единственный вариант инвестиций, доступный сейчас для простых украинцев
Дивися повний текст Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34
Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34
классный развод.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:04
Finance.ua совместно с разными банками развивает эту программу уже 4 года.
З повагою, Адмiнiстратор.
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