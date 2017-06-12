Депозиты — чуть ли не единственный вариант инвестиций, доступный сейчас для простых украинцев
Дивися повний текст Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34
Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:34
классный развод.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:04
Finance.ua совместно с разными банками развивает эту программу уже 4 года.
З повагою, Адмiнiстратор.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:27
Самое важное умалчивают
R2
Ваша акция это все хорошо, НО нет ясности по вопросу конфиденциальности данных! Банки отвечают за конфиденциальность данных клиентов по закону. Про Finance.ua такого не скажешь. Как хранится и используется эта информация? Какие гарантии конфиденциальности? Не хватало бы еще, чтоб из-за утечки данных доверчивых клиентов с Finance.ua к ним домой стали приходить непрошенные гости с просьбой поделиться!
Стремно сообщать такие данные вам и не важно за какой процент!
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