Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита

Ірина_ написав:Уважаемый Steps!
Информируем Вас, что данные клиентов находятся в нашей базе данных к которой имеет доступ ограниченное количество сотрудников, которые подписали договор о не разглашении. У нас нет данных о Вашем месте проживании, прописки и т.п. Данные, которые Вы указываете при подтверждении вклада: Номер телефона, ФИО, номер договора, данные по вкладу, ИНН и реквизиты для выплаты бонуса. Также, информируем вас ,что данная программа действует более 4 лет и подобных жалоб у нас не было. Мы ценим нашу репутацию, поэтому настраиваем процессы профессионально.
С ув.
В новой редакции условий там довольно много персональных данных собирается, даже фото договора (где есть вообще все данные клиента)
Остаётся надеяться, что эти данные не уйдут "куда не надо"