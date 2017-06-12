RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Где дают бонус 3000 грн
за оформление депозита

Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:56

  Ірина_ написав:Уважаемый Steps!
Информируем Вас, что данные клиентов находятся в нашей базе данных к которой имеет доступ ограниченное количество сотрудников, которые подписали договор о не разглашении. У нас нет данных о Вашем месте проживании, прописки и т.п. Данные, которые Вы указываете при подтверждении вклада: Номер телефона, ФИО, номер договора, данные по вкладу, ИНН и реквизиты для выплаты бонуса. Также, информируем вас ,что данная программа действует более 4 лет и подобных жалоб у нас не было. Мы ценим нашу репутацию, поэтому настраиваем процессы профессионально.

С ув.


В новой редакции условий там довольно много персональных данных собирается, даже фото договора (где есть вообще все данные клиента)

Остаётся надеяться, что эти данные не уйдут "куда не надо"
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 225
З нами з: 22.01.18
Подякував: 167 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
1
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.UA дає бонус до депозитів Альфа-Банку і Укрсоцбанку
R2 » Чет 24 сер, 2017 18:42
2 1022
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 сер, 2017 10:01
stasien
Номер за $5500 і кортеж за $3000: ЗМІ підрахували вартість а 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 21 чер, 2017 22:03
31 2740
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2017 16:15
Sommer
Ціна біткойна перевалила за $3000 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 12 чер, 2017 09:48
48 5403
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 чер, 2017 11:27
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.