Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита

Додано: Вів 12 чер, 2018 10:57

Ірина_

Ирина, спасибо за ваши заверения, но ваших слов мало. Где бланки документов, которые подписывает клиент? Зачем вы собираете так много данных? Вы привели клиента и получаете свою комиссию. Вы можете договориться с банками, чтобы клиент предоставлял от банка нумерованную справку об открытии счета с укаазанием суммы и срока, даже с номером клиента, а не его именем. Этого достаточно для выплаты премий и вашего учета.



Вы же собираете кучу данных о потенциальных клиентах и никак не отвечаете за их сохранность. Как написали несколько комментаторов, вы собираете гораздо больше данных, чем признаете.



Вы новостной веб сайт и у вас не должно быть никаких баз данных клиентов! Воруют данные даже с Новой Почты, а вы говорите про какие-то договора с сотрудниками. Слив такую базу преступникам, можно заработать кучу денег и никакие довогора конфиденциальности это не остановят. Это очень небезопасно в наше неспокойное время.