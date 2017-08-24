Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита

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Ірина_ написав:Уважаемый Steps! Информируем Вас, что данные клиентов находятся в нашей базе данных к которой имеет доступ ограниченное количество сотрудников, которые подписали договор о не разглашении. У нас нет данных о Вашем месте проживании, прописки и т.п. Данные, которые Вы указываете при подтверждении вклада: Номер телефона, ФИО, номер договора, данные по вкладу, ИНН и реквизиты для выплаты бонуса. Также, информируем вас ,что данная программа действует более 4 лет и подобных жалоб у нас не было. Мы ценим нашу репутацию, поэтому настраиваем процессы профессионально.
С ув.
В новой редакции условий там довольно много персональных данных собирается, даже фото договора (где есть вообще все данные клиента)
Остаётся надеяться, что эти данные не уйдут "куда не надо"
Ірина_ Ирина, спасибо за ваши заверения, но ваших слов мало. Где бланки документов, которые подписывает клиент? Зачем вы собираете так много данных? Вы привели клиента и получаете свою комиссию. Вы можете договориться с банками, чтобы клиент предоставлял от банка нумерованную справку об открытии счета с укаазанием суммы и срока, даже с номером клиента, а не его именем. Этого достаточно для выплаты премий и вашего учета.
Вы же собираете кучу данных о потенциальных клиентах и никак не отвечаете за их сохранность. Как написали несколько комментаторов, вы собираете гораздо больше данных, чем признаете.
Вы новостной веб сайт и у вас не должно быть никаких баз данных клиентов! Воруют данные даже с Новой Почты, а вы говорите про какие-то договора с сотрудниками. Слив такую базу преступникам, можно заработать кучу денег и никакие довогора конфиденциальности это не остановят. Это очень небезопасно в наше неспокойное время.
Лучше у себя на сайте статистику по банкам вешайте свежую. Показники діяльності банків на всех ресурсах последние за 01.04.2017р. Вот как вкладчикам ориентироваться? Может кто видел статистику свежее? Буду признателен. Спасибо.
Коллеги, у нас небольшие изменение! Теперь процедура подтверждения депозитов стала упрощенная. Для оптимизации процесса, после ряда доработок была отменена загрузка сканов (фото) документов при подтверждении вкладов. При подтверждении депозита вкладчик просто подтверждает факт размещения депозита в банке через наш портал с целью участия в акции.