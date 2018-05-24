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США можуть скасувати для
України мита на сталь і...

США можуть скасувати для України мита на сталь і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:32

США можуть скасувати для України мита на сталь і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник голови Мінекономрозвитку, торговий представник України Наталія Микольська за підсумками переговорів з представниками уряду США.

Дивися повний текст США можуть скасувати для України мита на сталь і алюміній - МЕРТ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 10:32

это очень правильное направление для работы. С фри-трейда с Америкой и начинался расцвет экономики у Японии и Южной Кореи
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:04

От як скасують, тоді й хваліться.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 17:39

Taras Rudko

Отож. США взагалі дуууже багато можуть. Але якщо Трамп хворий на протекціонізм, то нікому не пощастить
max_us_ua
 
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