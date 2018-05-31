Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?
Рейтинг стран по самым высоким налоговым ставкам на доходы населения:
1. Бельгия, 55,5% 2. Германия, 49,8% 3. Венгрия, 49,4% 4. Франция, 49,4% 5. Австрия, 48,4% 6. Италия, 47,6% 7. Швеция, 42,8% 8. Финляндия, 42,7% 9. Словения, 42,6% 10. Чехия, 42,5%
Это только налоги на доходы населения, есть ещё куча налогов, но Вам пока и этого хватит... Сразу много правды нельзя впитывать.
Опять теоретик вылез на сцену. У знакомых бизнес в Финляндии. Им проще платить налоги там чем здесь. Как думаете почему? Но речь я вел совсем не об этом. Внимательно читаем тот пост на который отвечал.
otg написав:При чем здесь инфраструктура? Товарищ не надо выкручиваться как уж на сковороде. Вы сказали что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику. Так вот. На Западе бизнес 90% работает на частника и не только в строительстве. А лишь 10% от всей экономики это госзаказы. В каких странах? Да во всех нормальных и цивилизованных. США, Британия, Германия, Франция, Испания и пр. пр. Объясняю на пальцах для особо-одаренных. Что бы государству вложить хоть руб в строительство его нужно где то взять. Где? Из налогов. Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?
Зачем столько информационного шума если вам задали простой вопрос: кто заказчик и за какие деньги строят в столь любимых вами капстранах дороги,мосты,инженерные сети и т.д. называемые инженерной и транспортной инфраструктурой государства. О том, что государство существует на налоги знают в детском саду - здесь об этом рассказывать не нужно.
slavek написав: Зачем столько информационного шума если вам задали простой вопрос: кто заказчик и за какие деньги строят в столь любимых вами капстранах дороги,мосты,инженерные сети и т.д. называемые инженерной и транспортной инфраструктурой государства. О том, что государство существует на налоги знают в детском саду - здесь об этом рассказывать не нужно.
Товарищ, я понимаю что Вы пытаетесь извратить суть дискуссии прямо дуплетом из двух ников сразу. Но вопрос задавался не мне. Это Вы Влупили "что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику". Я Вам ответил что инфраструктурные проекты и др госзаказы занимают не более 10% в структуре экономики нормальных стран. Вы дальше начинаете изворачиваться, задавая глупые банальные вопросы.