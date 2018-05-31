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Прибутковість житлового
будівництва в середньостроковій...

Прибутковість житлового будівництва в середньостроковій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:42

  27661 написав:otg
Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?


Рейтинг стран по самым высоким налоговым ставкам на доходы населения:

1. Бельгия, 55,5%
2. Германия, 49,8%
3. Венгрия, 49,4%
4. Франция, 49,4%
5. Австрия, 48,4%
6. Италия, 47,6%
7. Швеция, 42,8%
8. Финляндия, 42,7%
9. Словения, 42,6%
10. Чехия, 42,5%


https://ru.tsn.ua/groshi/samye-vysokie-nalogi-v-mire-platyat-belgiycy.html

Это только налоги на доходы населения, есть ещё куча налогов, но Вам пока и этого хватит... Сразу много правды нельзя впитывать. :D
Опять теоретик вылез на сцену. У знакомых бизнес в Финляндии. Им проще платить налоги там чем здесь. Как думаете почему? Но речь я вел совсем не об этом. Внимательно читаем тот пост на который отвечал.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:06

  otg написав:При чем здесь инфраструктура? Товарищ не надо выкручиваться как уж на сковороде. Вы сказали что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику. Так вот. На Западе бизнес 90% работает на частника и не только в строительстве. А лишь 10% от всей экономики это госзаказы. В каких странах? Да во всех нормальных и цивилизованных. США, Британия, Германия, Франция, Испания и пр. пр. Объясняю на пальцах для особо-одаренных. Что бы государству вложить хоть руб в строительство его нужно где то взять. Где? Из налогов. Кто платит налоги? Частный бизнес. Если Вы с бизнеса сняли условно 30% налогов Вы ему можете выделить не более этой суммы. Т.е если налогов собрано со сто гривен, вы ему выделили 30. И это вы не кормите стариков, инвалидов и пр. нуждающихся. Поехали дальше. Подрядчик выполнил заказ на 30 грн. Соответственно налогов он заплатил опять же 30%. Задачка на сообразительность. Сколько переделов сможет существовать сия схема столь желаемая вами?


Зачем столько информационного шума если вам задали простой вопрос:
кто заказчик и за какие деньги строят в столь любимых вами капстранах дороги,мосты,инженерные сети и т.д. называемые инженерной и транспортной инфраструктурой государства.
О том, что государство существует на налоги знают в детском саду - здесь об этом рассказывать не нужно.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:21

  slavek написав:
Зачем столько информационного шума если вам задали простой вопрос:
кто заказчик и за какие деньги строят в столь любимых вами капстранах дороги,мосты,инженерные сети и т.д. называемые инженерной и транспортной инфраструктурой государства.
О том, что государство существует на налоги знают в детском саду - здесь об этом рассказывать не нужно.
Товарищ, я понимаю что Вы пытаетесь извратить суть дискуссии прямо дуплетом из двух ников сразу. Но вопрос задавался не мне. Это Вы Влупили "что нет инфраструктурных проектов от государства и строители вынуждены строить частнику". Я Вам ответил что инфраструктурные проекты и др госзаказы занимают не более 10% в структуре экономики нормальных стран. Вы дальше начинаете изворачиваться, задавая глупые банальные вопросы.
otg
 
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  #<12345
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