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Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:31
Добрый вечер. Назовите условия перекредитования. Загрузла в микрозаймах. Сможете помочь??
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fomka_86
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:36
fomka_86, если просрочек нет или более-менее (до 30 дней), то оформите кредитную карту monobank. Там могут предложить перекредитоваться по акции "Хватить переплачивать!".
Карта оформляется полностью бесплатно. Хуже от неё не будет.
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MASolomko
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