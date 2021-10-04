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Допомога з МФО
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:57

Допомога з МФО

Привіт,
прошу адекватної поради, так як сам вже не стягую.
9 місяців назад залишився без роботи і встряг в кредити МФО. Просточень небуло, все платив всправно, дещо пролонговував, дещо закривав.
Зараз з нормальною роботою і вроді і хорошою ЗП, але неможу вилізти з тих кредитів. Занадто великі відсотки щомісяця + жити на щось треба також(( загальна сума десь позик ~60к.
Порадьте де можна перекредитуватся, навіть приватно, щоб закрити ці борги і сплачувати адекватні відсотки. Банки само собою відпадають, кредитна історія так собі.
greedy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 06:15

Re: Допомога з МФО

greedy написав:Привіт,
прошу адекватної поради, так як сам вже не стягую.
9 місяців назад залишився без роботи і встряг в кредити МФО. Просточень небуло, все платив всправно, дещо пролонговував, дещо закривав.
Зараз з нормальною роботою і вроді і хорошою ЗП, але неможу вилізти з тих кредитів. Занадто великі відсотки щомісяця + жити на щось треба також(( загальна сума десь позик ~60к.
Порадьте де можна перекредитуватся, навіть приватно, щоб закрити ці борги і сплачувати адекватні відсотки. Банки само собою відпадають, кредитна історія так собі.
Зп офіційна? Спробуйте в банку, де отримуєте зп. Є приклад з поганою кредитною історією (через шахраїв) і зарплатою в банку (альфа), так кредитку видав з лімітом більше ніж ваш борг без жодних запитань і пояснень щодо кредитної історії.
Rimlyanin1
 
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