|
|
|
Допомога з МФО
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:57
Привіт,
прошу адекватної поради, так як сам вже не стягую.
9 місяців назад залишився без роботи і встряг в кредити МФО. Просточень небуло, все платив всправно, дещо пролонговував, дещо закривав.
Зараз з нормальною роботою і вроді і хорошою ЗП, але неможу вилізти з тих кредитів. Занадто великі відсотки щомісяця + жити на щось треба також(( загальна сума десь позик ~60к.
Порадьте де можна перекредитуватся, навіть приватно, щоб закрити ці борги і сплачувати адекватні відсотки. Банки само собою відпадають, кредитна історія так собі.
-
greedy
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 06:15
greedy написав:Привіт,
прошу адекватної поради, так як сам вже не стягую.
9 місяців назад залишився без роботи і встряг в кредити МФО. Просточень небуло, все платив всправно, дещо пролонговував, дещо закривав.
Зараз з нормальною роботою і вроді і хорошою ЗП, але неможу вилізти з тих кредитів. Занадто великі відсотки щомісяця + жити на щось треба також(( загальна сума десь позик ~60к.
Порадьте де можна перекредитуватся, навіть приватно, щоб закрити ці борги і сплачувати адекватні відсотки. Банки само собою відпадають, кредитна історія так собі.
Зп офіційна? Спробуйте в банку, де отримуєте зп. Є приклад з поганою кредитною історією (через шахраїв) і зарплатою в банку (альфа), так кредитку видав з лімітом більше ніж ваш борг без жодних запитань і пояснень щодо кредитної історії.
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|