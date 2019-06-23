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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 19 бер, 2019 16:28
Re: Вопрос касательно перекредитования множества МФО займов
День добрый! Если вы рассматриваете ,под залог недвижимости.Предлагаю кредит под залог жилой и коммерческой недвижимости от частного инвестора.Решение в течении 15 минут.Без подтверждения дохода.Ставка от 1,5% в месяц. Обедените все кредиты в один и платите меньше.0985220150
Додано: Сер 03 кві, 2019 09:34
Добрый день, есть микрозаймы где-то 80000грн,можете помочь перекредитовать.0966218003
Додано: Вів 09 кві, 2019 07:36
Доброго дня!Цікавить сума до 50000грн.для погашення мікрозаймів.наперед вдячна за пораду що до рішення проблеми
Додано: Пон 15 кві, 2019 15:17
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Додано: Вів 23 кві, 2019 23:12
Перекредитация микрозаймов
Нужен кредит в размере 40 тис для перекредитации микро займов. 0506929126 oleg.kalinkin91@gmail.com
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:32
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