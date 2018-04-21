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Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Як не втратити майно і виплачувати борг на своїх умовах
Отримати кредит сьогодні дуже просто. Береш паспорт, ІПН, йдеш у банк, пара хвилин - і в кишені готівка або кредитна картка з потрібною сумою. Гроші можна отримати навіть по інтернету не виходячи з дому. Кожен, хто бере в борг, розраховує на те, що у нього все буде добре: не звільнять, не перестануть платити зарплату, не підведе здоров'я, не затоплять сусіди, не станеться інших форс-мажорів, не знизиться дохід тощо. Але в житті буває всяке. Може наступити момент, коли розумієш, що платити нічим навіть за невеликий кредит. Якщо пустити ситуацію на самоплив, почнуться проблеми. Відсотки, штрафи, пеня - борг наростатиме, як снігова куля. Спочатку банк спробує отримати своє сам. Якщо не вдасться - залучить колекторів. Потім суд. У підсумку заплатити все одно доведеться, але вже більше. Інакше можуть заарештувати майно або накласти заборону на виїзд за кордон. Але, якщо знати, як себе вести і захищати свої права, всіх цих неприємностей можна уникнути. Я підготував кілька рекомендацій для боржників, які потрапили в складну ситуацію.
Дивися повний текст Нічим платити по кредиту. Що робити?
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D2
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Додано: Пон 18 чер, 2018 22:35
Хорошая статья
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volonteribus
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Додано: Вів 19 чер, 2018 08:28
Кстати, если вы уже решили отбиваться от коллекторов и не платить, то не платите от слова ничего. Срок исковой давности три года. Возможно вы проскочите этот срок.
И не поддавайтесь на посулы - ну, заплатите нам, хотя бы 100-1000 гривен, там будет вам после этого отсрочка, реструктуризация или другое благо за это. И вот вы попали на крючок. Срок исковой давности теперь по-новой будет исчисляться с того дня как вы заплатили по недомыслию эти троянские 100 грн.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 16:29
В Приваті оформили кредитну карту на мене без мого відома (по старій копії паспорта). Де знайти зразок заяви в поліцію на вимагання і шахрайство?
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Додано: Вів 26 чер, 2018 19:18
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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