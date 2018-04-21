Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

Як не втратити майно і виплачувати борг на своїх умовах

Отримати кредит сьогодні дуже просто. Береш паспорт, ІПН, йдеш у банк, пара хвилин - і в кишені готівка або кредитна картка з потрібною сумою. Гроші можна отримати навіть по інтернету не виходячи з дому. Кожен, хто бере в борг, розраховує на те, що у нього все буде добре: не звільнять, не перестануть платити зарплату, не підведе здоров'я, не затоплять сусіди, не станеться інших форс-мажорів, не знизиться дохід тощо. Але в житті буває всяке. Може наступити момент, коли розумієш, що платити нічим навіть за невеликий кредит. Якщо пустити ситуацію на самоплив, почнуться проблеми. Відсотки, штрафи, пеня - борг наростатиме, як снігова куля. Спочатку банк спробує отримати своє сам. Якщо не вдасться - залучить колекторів. Потім суд. У підсумку заплатити все одно доведеться, але вже більше. Інакше можуть заарештувати майно або накласти заборону на виїзд за кордон. Але, якщо знати, як себе вести і захищати свої права, всіх цих неприємностей можна уникнути. Я підготував кілька рекомендацій для боржників, які потрапили в складну ситуацію.