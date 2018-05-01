Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 24 кві, 2019 12:46
Будь ласка допоможіть мені,в мане хвора дитина,набрала займів,тепер немає чим заплатити,будь ласка,я дуже прошу(0963953350)пишіть на вайбер
Додано: Сер 24 кві, 2019 21:00
Здравствуйте, сложились так что влезла в микрозаймы.Я одна воспитываю ребенка он часто болел из за влезла в долги,взять один кредит чтобы погасить все микрозаймы негде,так как везде отказывают.Кто можете помогите выйти с данной ситуации.Могу выплачивать в месяц от 3000 до 4000 тис.под процент.Напишите в вайбер кто может помочь 0935998393.
Додано: Сер 24 кві, 2019 21:12
Допоможіть будласка хто чим може закрити мікрозайми.Так як кожного місяця немає такої суми для сплати мікрозаймів.Взяти ніде неможу щоб все закрити і плати один кредит.І сплачувати кожного місяця. Можу платити кожного місяця по 3000-4000 тис.Допоможіть або позичте під відсотки.4731-2191-1758-0732.вайбер.0935998393.Дуже прошу допомоги.
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:23
Доброго Всім Дня.Знайшов нормальний форум,надіюсь на інформаційну допомогу,можливо хтось потрапляв у схожі ситуації і знайшов оптимальний вихід,буду вдячний за будь-яку допомогу. Справа полягає в тому що ,два місяці тому.я потрапив в біду(не буду писати в яку,моїй справі це не допоможе,та і нікому це не потрібно),потрібні були гроші,спочатку я поздавав,всі цінні речі ,і золото в ломбард,потім я брав мікро кредити,в багатьох організацій,колись загальна сумма цих кредитів становила на початок 16000 грн,допомоги не було в кого шукати.і мені не вдалось розрахуватись.Хотів взяти кредит на велику суму в банку щоб розрахуватись,мені всюди відмовили,зараз ця сума складає близько 40 тисяч гривень,і росте зі швидкістю.майже тисячу в день.Колектори дзвонять щодня.по 40-50 раз в день,до родичів.сусідів,ситуація дуже неприємна погодьтесь.Робота у мене офіційна заробіток стабільний більш як 10000.Можливо хтось знає .якісь банки,організації,спілки, які видають кредити без провірки кред.історії.під розписку в нотаріуса.Хто потрапляв в подібні ситуації,і як знайшов з них вихід.Прошу,напишіть,буду вдячний за будь-яку допомогу.
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:54
MASolomko Хуже не,будет,но и лутше тоже.я сделал,и мне дали кредитний лимит аж 0 гривен.
Додано: Суб 27 кві, 2019 18:31
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
Blackjack9, платежная карта monobank заработает, когда в кредитной истории нет просрочек. В принципе, как и платежная карта другого банка.
Банки в любом случае будут работать с кредитным(и) бюро. А вот микрозаймы и подобные им шараш-конторы...
Для начала проверьте как обстоят дела со своей кредитной историей в УБКИ. Скачав их мобильное приложение и ввойдя через него в свой кабинет можно бесплатно получить актуальную информацию про свои кредитные историю и рейтинг. После удобно их просмотреть через сайт УБКИ в истории личного кабинета.
Если там всё плачевно, то обратитесь к юристу. Очень сомневаюсь, что у Вас будет желание выплачивать 40к даже через реструктуризацию кредита в банке.
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