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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 24 кві, 2019 21:12
Допоможіть будласка хто чим може закрити мікрозайми.Так як кожного місяця немає такої суми для сплати мікрозаймів.Взяти ніде неможу щоб все закрити і плати один кредит.І сплачувати кожного місяця. Можу платити кожного місяця по 3000-4000 тис.Допоможіть або позичте під відсотки.4731-2191-1758-0732.вайбер.0935998393.Дуже прошу допомоги.
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:23
Доброго Всім Дня.Знайшов нормальний форум,надіюсь на інформаційну допомогу,можливо хтось потрапляв у схожі ситуації і знайшов оптимальний вихід,буду вдячний за будь-яку допомогу. Справа полягає в тому що ,два місяці тому.я потрапив в біду(не буду писати в яку,моїй справі це не допоможе,та і нікому це не потрібно),потрібні були гроші,спочатку я поздавав,всі цінні речі ,і золото в ломбард,потім я брав мікро кредити,в багатьох організацій,колись загальна сумма цих кредитів становила на початок 16000 грн,допомоги не було в кого шукати.і мені не вдалось розрахуватись.Хотів взяти кредит на велику суму в банку щоб розрахуватись,мені всюди відмовили,зараз ця сума складає близько 40 тисяч гривень,і росте зі швидкістю.майже тисячу в день.Колектори дзвонять щодня.по 40-50 раз в день,до родичів.сусідів,ситуація дуже неприємна погодьтесь.Робота у мене офіційна заробіток стабільний більш як 10000.Можливо хтось знає .якісь банки,організації,спілки, які видають кредити без провірки кред.історії.під розписку в нотаріуса.Хто потрапляв в подібні ситуації,і як знайшов з них вихід.Прошу,напишіть,буду вдячний за будь-яку допомогу.
Додано: Суб 27 кві, 2019 11:54
MASolomko Хуже не,будет,но и лутше тоже.я сделал,и мне дали кредитний лимит аж 0 гривен.
Додано: Суб 27 кві, 2019 18:31
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
Blackjack9, платежная карта monobank заработает, когда в кредитной истории нет просрочек. В принципе, как и платежная карта другого банка.
Банки в любом случае будут работать с кредитным(и) бюро. А вот микрозаймы и подобные им шараш-конторы...
Для начала проверьте как обстоят дела со своей кредитной историей в УБКИ. Скачав их мобильное приложение и ввойдя через него в свой кабинет можно бесплатно получить актуальную информацию про свои кредитные историю и рейтинг. После удобно их просмотреть через сайт УБКИ в истории личного кабинета.
Если там всё плачевно, то обратитесь к юристу. Очень сомневаюсь, что у Вас будет желание выплачивать 40к даже через реструктуризацию кредита в банке.
Додано: Суб 27 кві, 2019 21:16
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
1) сменить мобильный телефон и сим карту что бы они не перескались , в идеале перейти на кнопочный телефон ( вот кстати вам еще +Х грн от продажи телеофна)
2) полностью игнорировать ВСЕ платежи по всех кредитах и не платитьт их
3) просто копить деньги или налом в сейфе желательно не дома
Дождаться а) пока истечет срок давности а это 3 года с момента вашего последнего платежа по кредиту , если другое не было подписано вами в договоре, между делом и договор тоже может быть не законным ,
б) ждать пока дела передадут в суд , а большинство коллекторов таки НЕ передадут дела в суд ибо издержки на юристов и прочее не всегда есть достаточный штат и ресурс что бы подавать в суд на должников , тем более юристы дороже девочек и мальчиков из калл центров ,
в) в самом страшном случае суд присудит вам платить до 25-30% из вашей официальной белой зарплаты ( наверняка вы на минималке)
минус этой схемы
- нужны крепкие яйца стальные нервы и про кредиты забудете на следующее 10 лет
- на вас не должно быть зарегистрировано движимого или недвижимого имущества что бы его не могли конфисковать, если же даже на вас есть недвижимость в которой прописаны несовершеннолетние дети то такую недвижимость нельзя забрать в юридическом правовом поле , по факту же будь-те готовы к
если долги вкусные = большие
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 29 кві, 2019 18:18
Добрий день! Мені потрібно 30000.так склалась ситуація що потрібно було гроші, а тепер не можу виплатити мікрозайми. За відсотки обговорим і термін. Львів. Телефон 0967002226 вайбер або пошта zoranakoval39@gmail.com. Так зараз находжусь безвихідній ситуації. Наперед дякую.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:34
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
Всем попавшим в тяжелое положение. Есть контора - называется финхаб (finhub.ua). Выдают кредиты за счет инвесторов физ лиц. По сути люди там берут кредиты и не возвращают. Главное правильно и честно заполнить анкету. Нормальной службы взыскания у финхаба нет, так что после получения кредита выбросить симку и все. Информация 100% верная, так как я выдал большое количество кредитов через финхаб и больше половины заемщиков тупо не платят. Но самое главное, что заемщикам за это ничего нет!!! Так что пользуйтесь моментом пока финхаб окончательно не закрылся.
PS Надо понимать, что брать кредит и не возвращать его это плохо. Поэтому если коллекторы Вас реально достали, используйте финхаб для перекредитования своей задолженности. В противном случае лучше вообще не брать кредит.
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:49
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:50
"порятунок тонучих - в самих руках тонучих!" ©®™
1) - правильно! + сказати всім родичам, щоб не відповідали на чужі номери, а якщо підняли слухавку, то не вислуховувати все, а вимикати зразу!
2) - теж правильно! - от тільки, як бути з тим, що набігає пеня шаленими темпами? - якщо буде суд, то там вже квартира набіжить на тій пені за той час!
3) - теж правильно! + не просто "копіть", а по максимуму старатись заробити і по-максимуму відкладати!
...а взагалі, хто має голову(не в образу комусь), той читає спочатку певну літературу, а вже тоді бере кредити/позики!
- ну, або якщо немає часу читати, то можна(я так роблю) їдучи на роботу - дивитись/слухати отакі ролики, накшталт, оцих:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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