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Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 29 тра, 2019 09:32
Жуть, тема превратилась в "подайте, кто сколько может, мы сами не местные, работа плохая, найти не могу".
Кто в Киеве: идите ремонты делать, сезон начался. Найти даже среднеотстойных, но адекватных в смысле непития и отвественности, мастеров на мелкие работы тяжело - на олх каждый третий отвечающий - пьяный, а каждый первый "мы за 1 комнату не беремся, нам бы комплекс на 1000м2 и на полгода".
Поклейка обоев на 50м2 (менее 1 день работы!), на кабанчике - 2500 грн.
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sergo01101
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Додано: Вів 04 чер, 2019 11:12
Есть несколько МФО, Задержали зарплату и вышел на просрочки. Что теперь делать не знаю. Можно ли где-то объеденить все займы и платить в одно место на несколько лет?
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vasiapavlov777
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Додано: Вів 04 чер, 2019 12:23
vasiapavlov777 написав:
Есть несколько МФО, Задержали зарплату и вышел на просрочки. Что теперь делать не знаю. Можно ли где-то объеденить все займы и платить в одно место на несколько лет?
Надо было вторую работу искать, а не красоток тискать
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Додано: Нед 23 чер, 2019 14:16
Лучше одолжить у друзей, чем брать ещё один кредит конечно
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Valeri09
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:23
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Додано: Пон 05 сер, 2019 22:54
Во первых, не нужно прятаться. Банк вас все равно найдет и заставит платить. Нужно прийти и написать заявление на реструктуризацию.
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Beazeni
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