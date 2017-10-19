Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

yama написав:

а) пока истечет срок давности а это 3 года с момента вашего последнего платежа по кредиту , если другое не было подписано вами в договоре, между делом и договор тоже может быть не законным ,б) ждать пока дела передадут в суд , а большинство коллекторов таки НЕ передадут дела в суд ибо издержки на юристов и прочее не всегда есть достаточный штат и ресурс что бы подавать в суд на должников , тем более юристы дороже девочек и мальчиков из калл центров ,в) в самом страшном случае суд присудит вам платить до 25-30% из вашей официальной белой зарплаты ( наверняка вы на минималке)минус этой схемы- нужны крепкие яйца стальные нервы и про кредиты забудете на следующее 10 лет- на вас не должно быть зарегистрировано движимого или недвижимого имущества что бы его не могли конфисковать, если же даже на вас есть недвижимость в которой прописаны несовершеннолетние дети то такую недвижимость нельзя забрать в юридическом правовом поле , по факту же будь-те готовы кесли долги вкусные = большие