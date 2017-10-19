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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 08 сер, 2020 13:48
Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
milutina_t_v, срок исковой давности 3 года с момента завершения кредитного договора или последней оплаты. А так можете им выслать письмо с красивым текстом на электронную почту, чтобы слезу пробирало, и посмотреть результат.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 14:06
еще есть нюансы - никто в суд может и не пойти, могут начать процедуру взыскания через надпись нотариуса - это быстро.
как результат - до 20% дохода будут забирать.
если есть недвига - а у многих она есть по приватизации - то могут обратить взыскание на нее - как минимум не сможете продать...
в случае взыскания там никакие 3 года уже не действуют, там своя процедура
upd а вообще статья ни о чем(((
рефинанс под 40-50% годовых? спасибо, идите ...
как ни банально, в потребкредиты под % лучше не влазить - это кабала сразу
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