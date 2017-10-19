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Finance.ua: Нічим платити
по кредиту. Що робити?

Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:48

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

milutina_t_v, срок исковой давности 3 года с момента завершения кредитного договора или последней оплаты. А так можете им выслать письмо с красивым текстом на электронную почту, чтобы слезу пробирало, и посмотреть результат.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:06

  yama написав:а) пока истечет срок давности а это 3 года с момента вашего последнего платежа по кредиту , если другое не было подписано вами в договоре, между делом и договор тоже может быть не законным ,
б) ждать пока дела передадут в суд , а большинство коллекторов таки НЕ передадут дела в суд ибо издержки на юристов и прочее не всегда есть достаточный штат и ресурс что бы подавать в суд на должников , тем более юристы дороже девочек и мальчиков из калл центров ,
в) в самом страшном случае суд присудит вам платить до 25-30% из вашей официальной белой зарплаты ( наверняка вы на минималке)
минус этой схемы
- нужны крепкие яйца стальные нервы и про кредиты забудете на следующее 10 лет :)
- на вас не должно быть зарегистрировано движимого или недвижимого имущества что бы его не могли конфисковать, если же даже на вас есть недвижимость в которой прописаны несовершеннолетние дети то такую недвижимость нельзя забрать в юридическом правовом поле , по факту же будь-те готовы к https://www.youtube.com/watch?v=gsJULpFMvjw
если долги вкусные = большие


еще есть нюансы - никто в суд может и не пойти, могут начать процедуру взыскания через надпись нотариуса - это быстро.
как результат - до 20% дохода будут забирать.
если есть недвига - а у многих она есть по приватизации - то могут обратить взыскание на нее - как минимум не сможете продать...
в случае взыскания там никакие 3 года уже не действуют, там своя процедура

upd а вообще статья ни о чем(((
рефинанс под 40-50% годовых? спасибо, идите ...
как ни банально, в потребкредиты под % лучше не влазить - это кабала сразу
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:17

Только у друзей взять в долг.
denamax8926
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