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Finance.ua: Нічим платити
по кредиту. Що робити?

Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:48

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

milutina_t_v, срок исковой давности 3 года с момента завершения кредитного договора или последней оплаты. А так можете им выслать письмо с красивым текстом на электронную почту, чтобы слезу пробирало, и посмотреть результат.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:06

  yama написав:а) пока истечет срок давности а это 3 года с момента вашего последнего платежа по кредиту , если другое не было подписано вами в договоре, между делом и договор тоже может быть не законным ,
б) ждать пока дела передадут в суд , а большинство коллекторов таки НЕ передадут дела в суд ибо издержки на юристов и прочее не всегда есть достаточный штат и ресурс что бы подавать в суд на должников , тем более юристы дороже девочек и мальчиков из калл центров ,
в) в самом страшном случае суд присудит вам платить до 25-30% из вашей официальной белой зарплаты ( наверняка вы на минималке)
минус этой схемы
- нужны крепкие яйца стальные нервы и про кредиты забудете на следующее 10 лет :)
- на вас не должно быть зарегистрировано движимого или недвижимого имущества что бы его не могли конфисковать, если же даже на вас есть недвижимость в которой прописаны несовершеннолетние дети то такую недвижимость нельзя забрать в юридическом правовом поле , по факту же будь-те готовы к https://www.youtube.com/watch?v=gsJULpFMvjw
если долги вкусные = большие


еще есть нюансы - никто в суд может и не пойти, могут начать процедуру взыскания через надпись нотариуса - это быстро.
как результат - до 20% дохода будут забирать.
если есть недвига - а у многих она есть по приватизации - то могут обратить взыскание на нее - как минимум не сможете продать...
в случае взыскания там никакие 3 года уже не действуют, там своя процедура

upd а вообще статья ни о чем(((
рефинанс под 40-50% годовых? спасибо, идите ...
как ни банально, в потребкредиты под % лучше не влазить - это кабала сразу
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:17

Только у друзей взять в долг.
denamax8926
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:49

Re: Finance.ua: Нічим платити по кредиту. Що робити?

Если уж совсем нечем платить по кредиту, тогда можно попробовать объявить себя банкротом. Но потом взять кредит будет невозможно, банки отказывают бывшим банкротам. Все таки лучше постараться договорится с банком об отсрочке или уменьшении платежей. Обычно банки идут на встречу клиентам.
Beazeni
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:38

А что делать если и работы нет и кредит платьть нечем. ДЛя объявления себя банкротом нужно залатьть 30000 грн арбитражному управляющему. где банкроту взять такие деньги. Плюс нанять адвоката, исковое заявление само не напишется. В итоге, чтобы объявить себя банкротом нужно 50000 грн.
vnukovaira65
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