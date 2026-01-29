Додано: Нед 21 чер, 2026 23:48

prodigy написав:

У Shapo є сумніви стосовно того , чию сторону візмуть Казахстан чи Узбекістан? Сторону сильнішого.



Тобто Китай, ЄС, США, Британія, ОАЄ чи Саудіти

росія буде в прольоті в наступні навіть не 5 років, а значно швидше є сумніви стосовно того , чию сторону візмуть Казахстан чи Узбекістан? Сторону сильнішого.Тобто Китай, ЄС, США, Британія, ОАЄ чи Саудітиросія буде в прольоті в наступні навіть не 5 років, а значно швидше

Да неужели.После провала США в Иране, превращения ЕС и Британии в халифат если следующие выборы не изменят ситуацию.ОАЭ и саудитам нужно в ближайшие 5 лет о своей безопасности думать,а не о экспансии.Единственный реальный игрок в Средней Азии это Китай.До этого Турция пыталась создать великий Туран ,но сейчас турецкому султану тоже не до них из-за проблем в экономике.Что касается Китая ,то он активен в Таджикистане и Узбекистане также,как в Африке.Но есть одно но - Синцьзян уйгурская АО где братья уйгуров живущих в Казахстане и Узбекистане сейчас в концлагерях и под жёстким прессом.Так называемая мировая общественность обвиняющая Израиль в смертных грехах об этом скромно помалкивает как и нынешние коррумпированные правители Средней Азии,но что будет через 5 лет в этих странах как и в России одному богу,или скорее применительно к ним Аллаху известно ,так что я бы не был так уверен ни в одном прогнозе