Coin» можна носити як браслет, кулон або брошку, а також системи домашнього зберігання під назвою Safe і додатку.
Дивися повний текст В Ірландії розробили портативний криптогаманець, що розблоковується биттям серця.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 22:50
В Ірландії розробили портативний криптогаманець, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Ірландії розробили портативний криптогаманець, що розблоковується биттям серця.
Додано: Пон 18 чер, 2018 22:50
А если владелец умрет или кардиологическое заболевание то можно попрощаться с кошельком.
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