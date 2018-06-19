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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:53

Я и не знал, что в Украине за отсутствие ремня штраф меньше 2-х евро, это даже меньше чем проезд в общественном транспорте в Германии стоит )))). У немцев штаф 40€. Даже если учесть среднюю ЗП в стране, то в украинец а среднюю ЗП может оплатить больше штрафов за ремень, чем немец, не считая лишения прав и т.п.
Востаннє редагувалось link654 в Вів 19 чер, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:57

  KOKS написав:Наконецто закон который решит все проблемы украинцев, браво!

Почитайте про теорию разбитых окон, которая была применена на практике во время борьбы с преступностью. Расскажите самую главную проблему в Украине, которая будет главнее всех других, и что-бы все в Украине посчитали ее самой главной.
По поводу ремня могу заметить, что это выгодно и государству и воителю. У водителя больше шансов выжить, а государство тратит на лечение пристегнутого водителя меньше денег.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:25

за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:34

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  andretar написав:Ещё поплачтесь, есди что за ограбления поднимут - воровать будет не выгодно
лютый гон.
в уголовке нет санкции штраф.Воровать всегда выгодно и свято.Ну и воровать не грабить,но то такэ...вь1сер кароч
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 19 чер, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:36

А для пасажирів?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:39

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

как по мне, ремень помогает выжить, это доказано статистикой.
а если авто оборудовано подушками безопасности, то ремень мастхев.
т.к. если человек не пристёгнут ремнём есть риск травмироваться от самой подушки, которая выстреливает навстречу.
короче, берегите свою жизнь, пристёгивайтесь и пофик на штрафы будет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:44

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  0mage0 написав:А для пасажирів?

я точно не знаю, но в Канаде за переднего пассажира отвечает водитель, т.е. штраф платит водитель, если передний пассажир не пристёгнут.
а пассажиры на заднем сиденье отвечают сами за себя.
не пристегнулся сидя сзади - плати сам.
кстати, детские сиденья повышают выживаемость детей при дтп на 80%, дальше думайте сами, что важнее деньги на сиденье или дети.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:47

  Pegasmaster написав:
  0mage0 написав:А для пасажирів?

я точно не знаю, но в Канаде за переднего пассажира отвечает водитель, т.е. штраф платит водитель, если передний пассажир не пристёгнут.
а пассажиры на заднем сиденье отвечают сами за себя.
не пристегнулся сидя сзади - плати сам.
кстати, детские сиденья повышают выживаемость детей при дтп на 80%, дальше думайте сами, что важнее деньги на сиденье или дети.


Нет,в Канаде каждый отвечает сам за себя,за непристегнутый ремень штраф 150 долларов, единственное исключение это водитель с ученическими правами G-1 он не может начинать движение, если кто-то из пассажиров не пристегнут.
Кстати, если человек на момент получения штрафа не имеет прав, то когда он прийдет их получать этот штраф будет уже висеть на его правах, т.к. для каждого жителя страны номер прав возникает автоматически при рождении а для иностранца при получении документа дающего право на постоянное или длительное перебывание в стране - состоит из комбинации букв фамилии, даты рождения и т.д.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 23:02

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении. У меня родственница на заднем сидении сидела, когда машину подрезали и она скатилась в кювет и несколько раз кувыркнулась и об дерево остановилась, так она там как шарик прыгала, головой стекло боковое пробила, её шапка от порезов спасла, так теперь пристёгивается постоянно и всем напоминает.
1007qwert
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