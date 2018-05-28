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Російський стартап продав
роботів у США на $57 млн

Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 00:16

Російський стартап продав роботів у США на $57 млн

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Promobot з Пермі уклала контракт з американською компанією Intellitronix, яка стане ексклюзивним дистрибутором її роботів у США.

Дивися повний текст Російський стартап продав роботів у США на $57 млн.
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