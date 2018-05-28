Компанія Promobot з Пермі уклала контракт з американською компанією Intellitronix, яка стане ексклюзивним дистрибутором її роботів у США.
Дивися повний текст Російський стартап продав роботів у США на $57 млн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 00:16
Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський стартап продав роботів у США на $57 млн.
Додано: Сер 20 чер, 2018 00:16
Это пять
Сделали колонку говорящую в виде робота с двумя моторчиками, подключив внутрь андроид с программой Ассистент.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
|