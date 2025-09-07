|
|
|
У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лис, 2025 06:49
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці під час отримання грошей за безперешкодне оформлення автомобілів, ввезених з-за кордону.
Дивися повний текст У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100627
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 06:49
Яка ганьба!? Ой які негідники ці київські митники!? А ось інші митники не беруть хабарів, а ще й доплачують перевізникам за ввезення авто.
-
zaval1311
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лис, 2025 21:09
zaval1311 написав:
Яка ганьба!? Ой які негідники ці київські митники!? А ось інші митники не беруть хабарів, а ще й доплачують перевізникам за ввезення авто.
маєте факти і приховуєте злочини?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6329
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2704 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|364
|
|
|2
|460
|
Пон 29 вер, 2025 23:56
EKO
|
|1
|599
|
|