У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 06:49

У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили заступника начальника та інспектора одного з митних постів Київської митниці під час отримання грошей за безперешкодне оформлення автомобілів, ввезених з-за кордону.

У Києві митники вимагали хабарі за розмитнення авто зі США
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 06:49

Яка ганьба!? Ой які негідники ці київські митники!? А ось інші митники не беруть хабарів, а ще й доплачують перевізникам за ввезення авто.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 21:09

  zaval1311 написав:Яка ганьба!? Ой які негідники ці київські митники!? А ось інші митники не беруть хабарів, а ще й доплачують перевізникам за ввезення авто.


маєте факти і приховуєте злочини?
