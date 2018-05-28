Компанія Promobot з Пермі уклала контракт з американською компанією Intellitronix, яка стане ексклюзивним дистрибутором її роботів у США.
Дивися повний текст Російський стартап продав роботів у США на $57 млн.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 00:16
Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський стартап продав роботів у США на $57 млн.
Додано: Сер 20 чер, 2018 00:16
Это пять
Сделали колонку говорящую в виде робота с двумя моторчиками, подключив внутрь андроид с программой Ассистент.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:21
Интересно какой бы был от вас комментарий будь такая новость про украинскую компанию?
Наверное что-то вроде "вот так наши молодые ребята из ничего создают высокотехнолгичный продукт и пробиваются на самые передовые рынки мира несмотря на конкуренцию. Пятилетний контракт на десятки миллионов долларов с американцами, 320 уже проданных роботов, вот так нужно развивать экономику!"
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:44
не может такого быть, там молодежь только боярышник глушит и вообще они под санкциями, это наверное украинский стартап в статье просто ошибка...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:57
Re: Російський стартап продав роботів у США на $57 млн
Куда смотрит Минстець?
Ведь по задумке Минстеця, каждый украинский обыватель должен быть уверен, что в России только лепят петухов с говна, едят блины с лопаты и бухают боярышник. Все!!! А тут роботы какие-то, понимаешь…
Нужно было хотя бы написать, что роботы были слеплены из говна и работают на боярышнике, чтоб не возникало диссонанса!
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:30
Это, видать, зрада.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:32
Например у нас разрабатывают проект украинского аэротакси, и это один из многих проектов.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:37
А нельзя ли для начала доработать проект великого украинского нефтепровода Одесса-Броды до такого уровня, чтобы по нему хоть что-то прокачивалось?
А проект аэротакси уже проработан, лет 25 назад, смотрите "Пятый элемент"
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:20
Что и заказы от американской компании на десятки млн. $ уже есть? Одно дело что-то там разрабатывать, и совсем другое создать готовый продукт и продать его.
Вот, кстати, сайт этого проекта -
Весьма интересный проект. "Козаки на орбіті"
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