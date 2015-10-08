|
|
|
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 гру, 2018 07:35
Якщо форумчани читали правила конкурса,то там написано,що організатор має право внести зміни в правила конкурса.
Тому тільки сьогодні до 21.00 в конкурс можуть вступити ще 8 форумчан,4 з яким повинні мати дату реєстрації на форумі до 14.12.18.Новим учасникам,які ввійдуть в гру сьогодні,потрібно вказати діапазон у 23 копійки і сплатити внесок у 200 грн.
Нагадую,що приз переможцю вже складає 600 грн.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16230
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 2103 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:55
tea написав:Підсумки етапу.
Курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці.
Фейслес - 27.99-28.24
Ігор - 28.37-28.62
Алекс2007 - 28.70-28.95
Долярчик - 28.90-29.15
Чай - 29.85-30.10.
Гагарін зараз - 28.07/28.17.
На одній з паралельних гілок пишуть,що банки останній день працюють 29-го числа.
Тобто 30 і 31 бажаючі купити долари зможуть звернутись тільки до обмінних пунктів.
З огляду на це мій прогноз станом на зараз,що найбільші шанси виграти конкурс у Долярчика.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16230
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 2103 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:16
tea написав: tea написав:Підсумки етапу.
Курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці.
Фейслес - 27.99-28.24
Ігор - 28.37-28.62
Алекс2007 - 28.70-28.95
Долярчик - 28.90-29.15
Чай - 29.85-30.10.
Гагарін зараз - 28.07/28.17.
На одній з паралельних гілок пишуть,що банки останній день працюють 29-го числа.
Тобто 30 і 31 бажаючі купити долари зможуть звернутись тільки до обмінних пунктів.
З огляду на це мій прогноз станом на зараз,що найбільші шанси виграти конкурс у Долярчика.
Не понял, мы что по продаже смотрим ? При чем тут бажаючі купити ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:46
Игорь написав: tea написав: tea написав:Підсумки етапу.
Курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці.
Фейслес - 27.99-28.24
Ігор - 28.37-28.62
Алекс2007 - 28.70-28.95
Долярчик - 28.90-29.15
Чай - 29.85-30.10.
Гагарін зараз - 28.07/28.17.
На одній з паралельних гілок пишуть,що банки останній день працюють 29-го числа.
Тобто 30 і 31 бажаючі купити долари зможуть звернутись тільки до обмінних пунктів.
З огляду на це мій прогноз станом на зараз,що найбільші шанси виграти конкурс у Долярчика.
Не понял, мы что по продаже смотрим ? При чем тут бажаючі купити ?
Ні.Ми дивимось курс купівлі.
Я про інше.Як правило,30 і 31 числа попит на долари перевищує пропозицію,а банки не працюють.Де будуть купувати?У Гагаріна.А коли попит перевищує пропозицію,валютчики піднімають і курс купівлі і курс продажу.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16230
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 2103 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:54
Рівно рік тому в київських обмінках найкращі курс були такі - 27.88/27.90
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16230
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 2103 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:06
tea написав:
Як правило,30 і 31 числа попит на долари перевищує пропозицію.
Это где Вы такую статистику нашли ? Я представляю себе этих людей - чинуша, получивший 30 декабря откат с тендера, бежит вместо бани с феями в обменку.
Не, ну серьезно, Вы хоть раз покупали 30-31 декабря ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|142
|43868
|
|
|150
|55650
|
|
|613
|144332
|
|