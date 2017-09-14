|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:41
ЛАД написав:
P.s. Особенно понравился патриотичный комментарий:
Самое д9орогое в жизни - это глупость. За нее больше всего приходится платить.(с)
Якби жінка забрала дитину з садка самостійно, то гроші були б на своєму місці.
Тут справа не в грошах) якби загребли то теж була б сімя дурнів)
А хто пропетляв ті умнічки. )
професорська логіка. І не то шоб ніхто не здогадувався, що нас мають за лохів.
Тут для контрактників вводять річну відстрочку від мобілізації, про мобілізовахих чомусь забули не вводять, тут тільки інститут сзч.
Востаннє редагувалось Banderlog
в Вів 04 лис, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:43
ЛАД написав: Бетон написав:
Это делается вовсе не для мобилизации.
Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра
Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом.
Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он.
И патриотизм резко сменился на желание бежать.
Диванный патриотизм он такой.
Просто патриот не отдавал бы 15, а просто пошёл служить.
Ну и странно слышать о патриотизме, даже диванном, от человека, который полгода не выходил из квартиры из страха перед мобилизацией.
Интересно, наши форумные записные патриоты тоже по полгода не выходят из квартиры?
Или давно подсуетились и у всех есть: "Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"
P.s. Особенно понравился патриотичный комментарий:
Самое дорогое в жизни - это глупость. За нее больше всего приходится платить.(с)
Якби жінка забрала дитину з садка самостійно, то гроші були б на своєму місці.
навіщо намагатися шукати логіку там де її нема (це про що фоксу вище: раціаональне vs ірраціаональне)
flyman
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:47
ЛАД написав:
А в кінці 44-го он вряд ли мог не пойти.
ну інший дід же не пішов, хоча так, дуже багато людей встигли пройти через війну
Той дід що 18-річний - був реально добровольцем, втік з дому щоб попасти в армію.
І на прикладі його села можна зробити гнітючий висновок про рівень втрат: є памятник з прізвищами загиблих, їх там біля 40-50 чоловік (при загальній кількості населення біля 1000 чоловік) і це при тому що червона армія зайшла в область у жовтні 44-го. Тобто це загиблі за півроку війни коли німецькі війська постійно відступали
Letusrock
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:52
wild.tomcat написав:
я "рашувтудей" привів як приклад виключно для того, щоб показати цінність вашого "но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты".
Для того, чтобы знать, какие "цитаты и цифры" приводит "рашавтудей" её надо послушать.
Или всё тот же принцип: "Не читал, но осуждаю"?
Я её не слушал, как чисто официозный пропагандистский телеканал, оплачиваемый правительством, так я о нём и не пишу, и не ссылаюсь.
тепер по суті - ваше "іскажать історію", "альтернатівная історія", "пєрєпісивать історію" це слово в слово з того, що говорять зараз рашисти і використовують це в т.ч. щоб йти на нас війною.
Человеческий язык ограничен.
Одними и теми же словами можно и похвалить, и обругать.
И "альтернатівная історія" и "искажение или переписывание истории" это сильно разные вещи. Если вы этого не понимаете, то разберитесь с терминологией. Об альтернативной истории рашисты не говорят.
але про що це я, як писав один учасник форуму, поважний учасник, "ладу ви всеодно нічого не доведете" (с).
И у уважаемых мной людей бывают ошибки.
Не могу сказать, что меня не задела эта фраза, но от этого я не перестал уважать человека.
Уважение дело такое. Я здесь много ругался с будивельником, но при этом я его вполне уважаю.
В отличие от людей, которые разбрасываются политическими и уголовными обвинениями, сидя в глубоком тылу во время войны и демонстрируя свой диванный патриотизм. Пустые слова уважения не заслуживают.
ЛАД
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:58
Letusrock написав: ЛАД написав:
А в кінці 44-го он вряд ли мог не пойти.
ну інший дід же не пішов, хоча так, дуже багато людей встигли пройти через війну
Той дід що 18-річний - був реально добровольцем, втік з дому щоб попасти в армію.
в мене один з родичів, студентом втік з духовної семінарії з Сучави на франківщину .
Бо в ссср відродили Україну
його розстріляли в львові на початку війни з німцями як шпіона.
Рожеві окуляри завжди розбиваються склом в середину.
Banderlog
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:00
Banderlog написав: ЛАД написав:
P.s. Особенно понравился патриотичный комментарий:
Самое д9орогое в жизни - это глупость. За нее больше всего приходится платить.(с)
Якби жінка забрала дитину з садка самостійно, то гроші були б на своєму місці.
Тут справа не в грошах) якби загребли то теж була б сімя дурнів)
А хто пропетляв ті умнічки. )
професорська логіка. І не то шоб ніхто не здогадувався, що нас мають за лохів.
Тут для контрактників вводять річну відстрочку від мобілізації
про мобілізовахих чомусь не вводять тут тільки інститут сзч.
Это о чём?
О "логике" так я как раз о ней, а не о грошах.
ЛАД
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:01
Banderlog
його розстріляли в львові на початку війни з німцями як шпіона.
У львівських тюрмах 22 червня 41 року при відступі багато кого жорстоко вбили. З дуже різноманітними методами. У кацапії нічого не змінилось з того часу
Hotab
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:06
Letusrock написав: ЛАД написав:
А в кінці 44-го он вряд ли мог не пойти.
ну інший дід же не пішов, хоча так, дуже багато людей встигли пройти через війну
Той дід що 18-річний - був реально добровольцем, втік з дому щоб попасти в армію.
І на прикладі його села можна зробити гнітючий висновок про рівень втрат: є памятник з прізвищами загиблих, їх там біля 40-50 чоловік (при загальній кількості населення біля 1000 чоловік) і це при тому що червона армія зайшла в область у жовтні 44-го. Тобто це загиблі за півроку війни коли німецькі війська постійно відступали
Колись пробував рахувати втрати у селі мого діда і баби, приблизно 70% жінок жили без чоловіків , тобто вони були убиті на війні, я ще пам'ятаю малим запитував у баби а чому та чі та баба живе одна? - чоловік загинув на війні...
Vadim_
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:09
Letusrock написав: ЛАД написав:
А в кінці 44-го он вряд ли мог не пойти.
ну інший дід же не пішов, хоча так, дуже багато людей встигли пройти через війну
Той дід що 18-річний - був реально добровольцем, втік з дому щоб попасти в армію.
І на прикладі його села можна зробити гнітючий висновок про рівень втрат: є памятник з прізвищами загиблих, їх там біля 40-50 чоловік (при загальній кількості населення біля 1000 чоловік) і це при тому що червона армія зайшла в область у жовтні 44-го. Тобто це загиблі за півроку війни коли німецькі війська постійно відступали
Тут, кстати, вопрос сложнее.
Погибших было очень много. И то, что немцы последние полгода отступали, число погибших не уменьшало. Я себе представляю, как обидно было погибать в последний день войны. Но погибали.
Но трудно сказать, сумел бы первый прадед прожить такую благополучную жизнь, если бы второй (и ещё масса других людей) был ухилянтом, Германия победила и Украина осталась под нацистами. Второй как раз и обеспечил первому возможность благополучной жизни. Хотя сам, к сожалению, пострадал.
ЛАД
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:11
ЛАД написав:
Это очем)
поки не зрозуміло.
Не то для тих що підпишуть нові контракти, на термін від 2 до 5 р, після закінчення терміну дадуть відстрочку,
не то для всіх контрактників в кого вже закінчився контракт... шось влада мутить.
Banderlog
