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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:35

Якщо форумчани читали правила конкурса,то там написано,що організатор має право внести зміни в правила конкурса.
Тому тільки сьогодні до 21.00 в конкурс можуть вступити ще 8 форумчан,4 з яким повинні мати дату реєстрації на форумі до 14.12.18.Новим учасникам,які ввійдуть в гру сьогодні,потрібно вказати діапазон у 23 копійки і сплатити внесок у 200 грн.
Нагадую,що приз переможцю вже складає 600 грн.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:55

  tea написав:Підсумки етапу.
Курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці.
Фейслес - 27.99-28.24
Ігор - 28.37-28.62
Алекс2007 - 28.70-28.95
Долярчик - 28.90-29.15
Чай - 29.85-30.10.

Гагарін зараз - 28.07/28.17.
На одній з паралельних гілок пишуть,що банки останній день працюють 29-го числа.
Тобто 30 і 31 бажаючі купити долари зможуть звернутись тільки до обмінних пунктів.
З огляду на це мій прогноз станом на зараз,що найбільші шанси виграти конкурс у Долярчика.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:16

  tea написав:
  tea написав:Підсумки етапу.
Курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці.
Фейслес - 27.99-28.24
Ігор - 28.37-28.62
Алекс2007 - 28.70-28.95
Долярчик - 28.90-29.15
Чай - 29.85-30.10.

Гагарін зараз - 28.07/28.17.
На одній з паралельних гілок пишуть,що банки останній день працюють 29-го числа.
Тобто 30 і 31 бажаючі купити долари зможуть звернутись тільки до обмінних пунктів.
З огляду на це мій прогноз станом на зараз,що найбільші шанси виграти конкурс у Долярчика.

Не понял, мы что по продаже смотрим ? При чем тут бажаючі купити ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:46

  Игорь написав:
  tea написав:
  tea написав:Підсумки етапу.
Курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці.
Фейслес - 27.99-28.24
Ігор - 28.37-28.62
Алекс2007 - 28.70-28.95
Долярчик - 28.90-29.15
Чай - 29.85-30.10.

Гагарін зараз - 28.07/28.17.
На одній з паралельних гілок пишуть,що банки останній день працюють 29-го числа.
Тобто 30 і 31 бажаючі купити долари зможуть звернутись тільки до обмінних пунктів.
З огляду на це мій прогноз станом на зараз,що найбільші шанси виграти конкурс у Долярчика.

Не понял, мы что по продаже смотрим ? При чем тут бажаючі купити ?

Ні.Ми дивимось курс купівлі.
Я про інше.Як правило,30 і 31 числа попит на долари перевищує пропозицію,а банки не працюють.Де будуть купувати?У Гагаріна.А коли попит перевищує пропозицію,валютчики піднімають і курс купівлі і курс продажу.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:54

Рівно рік тому в київських обмінках найкращі курс були такі - 27.88/27.90
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:06

  tea написав:Як правило,30 і 31 числа попит на долари перевищує пропозицію.

Это где Вы такую статистику нашли ? Я представляю себе этих людей - чинуша, получивший 30 декабря откат с тендера, бежит вместо бани с феями в обменку. :) Не, ну серьезно, Вы хоть раз покупали 30-31 декабря ?
Игорь
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