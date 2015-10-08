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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:08
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
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asti
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:22
asti написав:
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
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tea
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:02
tea написав: asti написав:
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
Даже если я выиграю все конкурсы - я не верну себе и 10% потерь от лежащего с сентября месяца доллара под 3-5% річних...
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asti
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- Повідомлень: 379
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 34 раз.
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