Додано: Вів 04 лис, 2025 10:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Все равно непонятно до конца. Прямо на велотрек смотрит и охватывает его Фундуклеевский - 58-А. А левее его - полностью мертвая коробка свечки - это тоже он?
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:45
Не плутай свою шерсть…
барабашов
Це так мило коли Барабашов з усіма можливими довідками непридатності, вільно виіздний , пише призовному і невиіздному Бетону «як і ми з тобою»
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:49
Каждому своё , мы семьёй живём в частном доме построенном с 0 в ближнем пригороде более 10 лет, радіємо шо Бог дав , ніразу не пожалкували, трошки города невеличький сад і все що вирощуємо на смак не йде нів'яке порівняння з магазинами і базарями але , є один ньюанс або самі ,як ми , багато працюємо на городі у садку і доглядаємо за газонами та квітами або маємо багато грошей і усе це роблять садівник з прибиральницею
Додано: Вів 04 лис, 2025 11:04
Это прекрасно!
Сколько денег и нервов надо, чтобы довести до ума все эти сотни 25-этажных недостроев по всему Киеву? А ведь у этих проблем, этих проепов - есть свои имена и фамилии!
