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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:08

М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:22

  asti написав:М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///

Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:02

  tea написав:
  asti написав:М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
Даже если я выиграю все конкурсы - я не верну себе и 10% потерь от лежащего с сентября месяца доллара под 3-5% річних... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:13

  asti написав:
  tea написав:
  asti написав:М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
Даже если я выиграю все конкурсы - я не верну себе и 10% потерь от лежащего с сентября месяца доллара под 3-5% річних... :(

І тим не менше починаючи з цього повідомлення і до завтра до 17.00 в гру можуть вступити ще 4 учасника.Задача - вказати курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці з діапазоном 10 копійок.Ставка участі- 400 грн.Призовий фонд вже 600 грн.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:25

  tea написав:Заключний етап.
29.85-30.10.


Przepraszam, tegoroczny?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:55

  prodigy написав:
  tea написав:Заключний етап.
29.85-30.10.


Przepraszam, tegoroczny?

А що це означає в перекладі українською?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:03

  tea"[quote="4532015:tea написав:
  asti написав:М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
І тим не менше починаючи з цього повідомлення і до завтра до 17.00 в гру можуть вступити ще 4 учасника.Задача - вказати курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці з діапазоном 10 копійок.Ставка участі- 400 грн.Призовий фонд вже 600 грн.
Пожалуй, воздержусь. :)
asti
 
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