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Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:08
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
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asti
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Додано: Чет 20 гру, 2018 15:22
asti написав:
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:02
tea написав: asti написав:
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
Даже если я выиграю все конкурсы - я не верну себе и 10% потерь от лежащего с сентября месяца доллара под 3-5% річних...
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asti
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:13
asti написав: tea написав: asti написав:
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
Хочете прийняти участь у конкурсі і вгадати?
Даже если я выиграю все конкурсы - я не верну себе и 10% потерь от лежащего с сентября месяца доллара под 3-5% річних...
І тим не менше починаючи з цього повідомлення і до завтра до 17.00 в гру можуть вступити ще 4 учасника.Задача - вказати курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці з діапазоном 10 копійок.Ставка участі- 400 грн.Призовий фонд вже 600 грн.
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tea
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:25
tea написав:
Заключний етап.
29.85-30.10.
Przepraszam, tegoroczny?
Василь в игноре форева
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prodigy
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:55
prodigy написав: tea написав:
Заключний етап.
29.85-30.10.
Przepraszam, tegoroczny?
А що це означає в перекладі українською?
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:03
tea"[quote="4532015:tea написав: asti написав:
М-дяя... Чувствую, с прогнозами все пролетают///
І тим не менше починаючи з цього повідомлення і до завтра до 17.00 в гру можуть вступити ще 4 учасника.Задача - вказати курс купівлі долара у Гагаріна 31 грудня вранці з діапазоном 10 копійок.Ставка участі- 400 грн.Призовий фонд вже 600 грн.
Пожалуй, воздержусь.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:32
tea написав: prodigy написав: tea написав:
Заключний етап.
29.85-30.10.
Przepraszam, tegoroczny?
А що це означає в перекладі українською?
... перепрошую, цьогорічний?(недаремно ж я в Польщі розчин в бетономішалці колотив і цеглу носив
)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:43
prodigy написав: tea написав:
Заключний етап.
29.85-30.10.
Przepraszam, tegoroczny?
Прочитайте правила конкурса і Ви зрозумієте - чому в мене такий прогноз.
Зробив дві помилки в вересні,повівся на Провидця,що в вересні буде 30.
Ну й почав відрізати знизу.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 07:59
... конкурс підходить до завершення, а тут такий азарт, так шалено обговорюється все по 10 сторінок в день!
- і курс, напевно, багатьом "нравіцццо"!
- так Чай? -"йолачка Вам нравіцццо?" ©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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