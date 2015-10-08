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Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:18

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Долярчик написав:... конкурс підходить до завершення, а тут такий азарт, так шалено обговорюється все по 10 сторінок в день! :mrgreen:

- і курс, напевно, багатьом "нравіцццо"! :mrgreen:
- так Чай? -"йолачка Вам нравіцццо?" :mrgreen:
А чим вам не подобається зміцнення гривні?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:23

  Faceless написав:
Долярчик написав:... конкурс підходить до завершення, а тут такий азарт, так шалено обговорюється все по 10 сторінок в день! :mrgreen:

- і курс, напевно, багатьом "нравіцццо"! :mrgreen:
- так Чай? -"йолачка Вам нравіцццо?" :mrgreen:
А чим вам не подобається зміцнення гривні?

До 31 грудня залишається 3 дні.
Сьогодні готівковий і міжбанківський курс пішли вгору.
Правда,я не розумію,навіщо НБУ гасив ажіотаж.Чим вище курс,тим краще для бюджета.
Завтра - крайній день роботи міжбанка і банків.
А 29,30 і 31 валюту можна буде купити тільки у валютчиків.
Станом на зараз я найвірогіднішим переможцем бачу Алекса2007.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:25

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

када объявят поебителя турнира :?: и по какому каналу смотреть :?: :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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