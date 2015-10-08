А чим вам не подобається зміцнення гривні?Долярчик написав:... конкурс підходить до завершення, а тут такий азарт, так шалено обговорюється все по 10 сторінок в день!
- і курс, напевно, багатьом "нравіцццо"!
- так Чай? -"йолачка Вам нравіцццо?"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:18
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
А чим вам не подобається зміцнення гривні?
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:23
До 31 грудня залишається 3 дні.
Сьогодні готівковий і міжбанківський курс пішли вгору.
Правда,я не розумію,навіщо НБУ гасив ажіотаж.Чим вище курс,тим краще для бюджета.
Завтра - крайній день роботи міжбанка і банків.
А 29,30 і 31 валюту можна буде купити тільки у валютчиків.
Станом на зараз я найвірогіднішим переможцем бачу Алекса2007.
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:25
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
када объявят поебителя турнира и по какому каналу смотреть
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 28 гру, 2018 00:20
Сами то верите, что цена за 3 дня вырастет аж на гривну, обойдя Фейслесса и Игоря? Я - нет.
А победит Фейслесс, к-рый не повелся на всякие загоны и оставил запас возле 28.
Вообще, если этот конкурс будет иметь продолжение в следующем году, то нужно предусмотреть возможность корректировки/сдвига прогноз-диапазона...
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:10
Поки що вірю.Станом на ранок.
До вечора ситуація покаже.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:13
1.Згоден,що Фейслес виявився найхолоднокровнішим.
2.Тим і цікаві правила,що спочатку дається діапазон аж три гривні - вибирай і йди по ньому.
3.Нема сенсу проводити конкурс далі,якщо він не цікавий для форумчан.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:42
Думка була трохи інша.Якщо учасник,наприклад,бачить,що його діапазон пішов кудись не туди,то він реєструє другий нік і з другого ніка пище новий діапазон.
Таким чином - шанси подвоюються.
Взагалі-то можна було при бажанні грати декільками ніками.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:47
Ще не вечір,курс до кінця дня зросте ще.
Станом на зараз я прогнозую,що Алекс2007 стане переможцем.
Поясню.
Алексе - для того,щоб Ви виграли конкурс,потрібно,щоб курс купівлі у Гагаріна був від 28.55 до 28.79.
Думаю,що курс купівлі 28.00 у Гагаріна буде вже в кінці дня.І це ж сьогодні тільки 28 число.
Давайте ще завтра в кінці дня звіримо годинники.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:55
Станом на момент найменшими шансами на перемогу я оцінюю у Фейслеса.
Чому?
Бо в Гагаріна вже 28.00/28.15,ще не вечір і до 31 грудня ще два цілих дня.Курс точно ростиме.
Навіть свої шанси я оцінюю вище,аніж у Фейслеса,хоча в мене нижня планка 29.85.
Знаєте чому?
А раптом бомбитимуть Харків і Троєщину.
Двом людям наснилось.
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