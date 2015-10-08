Шанси Фейслеса я оцінюю у 0.1%
Свої шанси я оцінюю у 1%.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:20
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... от самі, наче закликаєте створювати по декілька ніків...... - а потім, тут розкачуєте цілий детектив і бавитесь, не то у Коломбо, не то у Пуаро!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:36
ну так а що Вам завадило потроїти шанси і дати ще три прогнози від Позитивчика,голого_в_кропиві і Алли7777.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:53
Я так порахував,що для того,щоб мені виграти конкурс,курс має бути 29.38 і вище.
Гагарін - записав?
Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:21
Для того,щоб виграв Ігор,курс має бути в діапазоні від 28.19 до 28.54.
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