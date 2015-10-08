Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Завтра народиться новий гад (від слова гадати).
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45
Завтра народиться новий гад (від слова гадати).
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.
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