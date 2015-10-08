Завтра народиться новий гад (від слова гадати).
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45
Завтра народиться новий гад (від слова гадати).
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:15
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:16
... тоді б вони тут точно не сиділи б!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:18
Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
... і бачу, що Чай в сауні домивається перед НР!
- ай да молодеццц!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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