RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Конкурс "Кращий прогноз
курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54555657>
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45

  tea написав:Гагарін 28.05/28.18.
Фейслес - молодець.Півроку тримав холодну витримку і не повівся ані на зростання курсу до 28.50 у вересні,ані на зростання до 29.00 в кінці листопада.
Шанси виграти конкурс у Фейслеса - 99%.
А у всіх інших - 1% на всіх.

Завтра народиться новий гад (від слова гадати). :)
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27138
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:01

Faceless, поздравляю
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 23.01.16
Подякував: 546 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:15

  Игорь написав:Faceless, поздравляю

... приєднуюсь!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5572
З нами з: 19.10.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:16

  Квесторе_поверніться написав:
  tea написав:Гагарін 28.05/28.18.
Фейслес - молодець.Півроку тримав холодну витримку і не повівся ані на зростання курсу до 28.50 у вересні,ані на зростання до 29.00 в кінці листопада.
Шанси виграти конкурс у Фейслеса - 99%.
А у всіх інших - 1% на всіх.

Завтра народиться новий гад (від слова гадати). :)
Але це не справжній гад.
Вгадувати (прогнозувати) слід на рік чи півроку вперед, тоді таким гадам ціни б не було.

... тоді б вони тут точно не сиділи б!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5572
З нами з: 19.10.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:18

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

... і бачу, що Чай в сауні домивається перед НР! :D
- ай да молодеццц! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5572
З нами з: 19.10.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:54

Вчора приблизно в 17.30 було написано - Чая заблоковано на добу.
Щось нічого не розумію - розблокували достроково?
tea
 
Повідомлень: 16475
З нами з: 15.11.08
Подякував: 488 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:56

Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса.
Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами.
1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти.
2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
tea
 
Повідомлень: 16475
З нами з: 15.11.08
Подякував: 488 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:01

  tea написав:Вчора приблизно в 17.30 було написано - Чая заблоковано на добу.
Щось нічого не розумію - розблокували достроково?

Амнистия :wink: :wink:
Девушки с маленьким размером груди - самые счастливые, потому что они точно уверенны, что их полюбили не за сиськи.
ЕЖопова
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 15.08.11
Подякував: 15 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:22

Re: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса.
Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами.
1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти.
2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
Потім домовимося :)
А що там з конкурсами в конкурсі?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23086
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 5229 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:25

  Faceless написав:
tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса.
Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами.
1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти.
2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
Потім домовимося :)
А що там з конкурсами в конкурсі?

Треба час - сісти і все порахувати.Обов"язково підведемо підсумки.
П.С.Сідаю рахувати.Є вільні півгодини.
tea
 
Повідомлень: 16475
З нами з: 15.11.08
Подякував: 488 раз.
Подякували: 2148 раз.
 
Профіль
4
3
  #<1 ... 54555657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік 1 ... 13, 14, 15
Долярчик » Пон 01 січ, 2018 14:37
143 45189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 12:19
AndrKZS
ПРОГНОЗ КУРСА ГРИВНЫ TRDATA 1 ... 14, 15, 16
elena_gon4arenko » Чет 08 жов, 2015 11:36
150 56161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:43
fefelova
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD) 1 ... 60, 61, 62
KOKS » Сер 07 гру, 2016 12:15
613 144866
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 15:55
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15691)
31.12.2018 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.