Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.

Підсумки конкурса в конкурсі. 1.Коли ДС покаже 27.00 на купівлю в Києві - ми вже підводили підсумки в цьому конкурсі,переможців там не виявилось. 2.Коли ДС покаже 28.00 на купівлю в Києві - теж підводили підсумки і переможців немає. 3.Коли ДС покаже 29.00 на купівлю в Києві - теж виявилось,що ніхто не вгадав. 4.Обсяги ЗВР на 1 грудня.Правильна відповідь - 17.712.Виграв Чай,який вказав діапазон 17.5 - 18 млрд. 5.Коли ДС покаже 30.00 на купівлю в Києві. Виграв 100 грн.Долярчик,який спрогнозував,що такого курса в 2018 році не буде. 6.Скільки переглядів буде у конкурса станом на 31 грудня. Тут 100 грн. виграв Фейслес. 7.Скільки сторінок буде у конкурса станом на 31 грудня. Тут 100 грн. теж виграв Фейслес. 8.Скільки учасників буде у конкурса. Тут 100 грн. виграв теж Фейслес. 9.Який призовий фонд буде у конкурса. Тут переможців немає.
tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса. Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами. 1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти. 2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
Яка сума виграшу в Переможця...якщо ця інфо публічна? І вітання.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса. Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами. 1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти. 2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
Яка сума виграшу в Переможця...якщо ця інфо публічна? І вітання.
Загалом Фейслес виграв 900 грн.600 грн.призового фонду в основному конкурсі і 300 грн. в трьох конкурсах в конкурсі.
tea написав:Фіксуємо курс Гагарін 28.02/28.18 і вітаємо переможця - Фейслеса. Фейслесе - є два варіанти розрахуватись з Вами. 1.Ви мені в приватні повідомлення кидаєте номер карточки,на який пеперахувати кошти. 2.Або 21 лютого планую їхати на матч "Динамо" - "Олімпіакос",тому можу перед матчем особисто віддати в руки.
Потім домовимося
Фейслес - буду в Києві раніше. 21 січня їду на О.Е.