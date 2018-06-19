Щоб платити пальцем, досить один раз «прив'язати» його відбиток до своєї карти.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 12:43
ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця.
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:50
Особенно уличным торговцам):
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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