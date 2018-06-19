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ПриватБанк запустив оплату
покупок через відбиток пальця

ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:43

ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця

Пропонуємо до обговорення:
Щоб платити пальцем, досить один раз «прив'язати» його відбиток до своєї карти.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив оплату покупок через відбиток пальця.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:43

А сколько таких терминалов в стране?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:50

Особенно уличным торговцам):
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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