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Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:14
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що зріс у понеділок відносно долара на 6,53 коп., на торгах вівторка знизився на 1,56 коп., опинившись на рівні 26,18 UAH/USD.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:14
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