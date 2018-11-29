Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків

Додано: Вів 26 чер, 2018 17:14

Две предыдущие недели доллар уверенно рос, заставляя волноваться держателей гривневых депозитов (за неделю ростом курса были съедены проценты 2-х месяцев). Но потом, достигнув 18 июня на межбанке 26,51, бакс начал так же уверенно валиться, практически вернувшись к стартовым значениям. Ниже я порассуждаю, что это была за фигня, и чего еще нам ждать от лета.На самом деле, ситуация с курсом видится мне совершенно предсказуемой, и потому немного скучной. Позволю себе процитировать свой же: "Возможный (но не обязательный) максимум к середине июня 26,5 (грн/$)". Так и случилось. Объясняется моя гениальная прозорливость достаточно просто. 9-19 мая, рассуждаю я, - квартальный налоговый период, экстремальная сумма квартальных налогов переходит в бюджет, бюджет за её счет закрывает целевые программы, финансирование которых оттягивал 3 месяца, деньги переходят к бизнесу и дальше через одну-две итерации, аккурат к середине июня, попадают на валютный рынок. Мы видим, что рынку потребовалось две недели, чтобы эти чрезвычайные суммы переварить. Но теперь эти деньги как-бы закончились. Следующий квартальный налоговый период - в середине августа, а до того нас ждет перерыв бюджетных буйств.Теперь от квартальных циклов переходим к годовым. Основные колебания спроса на валюту предъявляют экспортеры. А лето для них - полное затишье. Деловая активность нижайшая, треть персонала на любом предприятии в отпусках, ремонты затухают, граждане на дачах, дети - у бабушек и т.д. Магазины вынуждены снижать цены, устраивать распродажи и бомбардировать потенциальных покупателей СМСками, чтобы хоть как-то компенсировать падение оборота. И такое продлится до сентября, когда начнется обычное осеннее оживление, переходящее в предновогоднюю потребительскую лихорадку. Поэтому, до конца августа валютный рынок будет вялым ввиду малого количества покупателей - так было и в прошлые годы. Курс может, теоретически, опуститься и ниже 26, но, скорее всего, этого не произойдет, так как НБУ точно будет скупать всё, что дешевле 26 (во втором квартале он покупал $10-60 млн за неделю, скупив в общей сложности $0,5 ярда). В сентябре же курс поползет вверх, и к январю мы снова увидим 28-29, а то и выше. Сценарий многократно повторявшийся и предсказуемый до безобразия, как сюжеты "супергеройских" блокбастеров. Впрочем, в последних хотя бы есть яркие спецэффекты, женщины в обтягивающих костюмах и прочие интересности, а у нас и того не будет. Скучно и тоскливо!Ладно, Смит, если всё так просто и предсказуемо, то почему экспортеры и спекулянты этим не пользуются? Они ведь сейчас могут бакс по 26 купить, а будут покупать в ноябре по 28! Им что, своих денег не жалко? Отвечаю. Я вам не скажу за всю Одессу: кто-то доллары и сейчас купит. Но у большинства нет свободных средств, которые можно было бы на 4-5 месяцев вырвать из оборота, вложив в валюту. Обычно, экстремальные предновогодние закупки делают на заемные средства. А тут ставки находятся в районе 2% в месяц. Гарантированно отдать 10% банку за 5 месяцев, чтобы негарантированно выиграть 8-10% на курсе - не самое разумное деловое поведение! К тому же, предприятиям (в отличие от населения) достаточно сложно купить валюту "впрок". Нужно предоставить банку действующий контракт и т.д. "Нарисовать" контракт - это не то чтобы проблема, но самые схемные банки уже в Вальхалле, а оставшиеся крупные "системники" просто брезгуют связываться с явно мутными махинациями. Поэтому, пока будут держаться нынешние высокие ставки по гривне и отсутствовать внешнее спекулятивное финансирование - мы обречены на значительными колебания курса внутри годового цикла. От этого можно страдать - а можно заработать, играя и на курсе, и на высоких гривневых процентах, и на отставании розничных гривневых цен от курса в периоды его скачков!Впрочем, я опасаюсь, что уже с 1 августа часть держателей гривни потихоньку начнет переводить её в бакс, и курс начнет расти. Поэтому лучше не затягивать с покупкой валюты до 20-х чисел августа. С другой стороны, любые спекуляции тут будут сдерживаться необходимостью собрать деньги на уплату квартальных налогов до 17 августа, поэтому рост бакса уже в первой половине августа совсем не обязателен. Лучшая тактика здесь: иметь к 1 августа гривну "на руках" - и ловить лучший курс. А дальше можно на 3 месяца положить баксы на депозит в госбанк под смешные проценты (чисто для порядка), получать свои копеечки и внимательно следить за дальнейшим развитием событий. Напомню, на ближайшее время запланирован мировой экономический кризис (как в 2008), так что осень может оказаться не такой скучной, как хотелось бы.Есть ли объективные причины для радикального роста курса вне годовых колебаний? Отвечаю ответственно: пока особо нет. Гривна печатается относительно медленными темпами: +10% за год (май к маю). Эти 10% большей частью компенсированы мировой инфляцией доллара (2-3%) и экономическим ростом в Украине (+3% по Укрстату, где-то +5% по суровой правде жизни). Поэтому, если прошлым летом курс опускался до 25,5, то нынешние 26 гривень - достаточно законны и обоснованы (этот смелый вывод подтверждается тем, что такой курс, вопреки паникерам и скупщикам из НБУ, самостоятельно держится уже 2 месяца).Ладно, а теперь настал черед пощекотать читателю нервы и другие чувствительные места. Выше был базовый прогноз. Но его могут нарушить два "Черных лебедя" - маловероятных, но все же возможных кризисных события, кардинально ухудшающих общую ситуацию.Первый "Черный лебедь" - радикальная активизация боевых действий. В нашем климате лето - лучшее время для ведения активных наступательных операций, поэтому, теоретически, за оставшиеся два месяца лета еще много чего может случиться. В нападение России я не очень верю. Никаких своих проблем - внешних или внутренних, она таким образом не решит. По всем официальным соц.исследованиям (совершенно очевидно приукрашенным) население России утомилось от войн и вызванных ими экономических проблем. На прошлой неделе рейтинг доверия к Путину (исследование ВЦИОМ) упал до низких даже по "докрымским" меркам 42%. К премьеру "денег нет, но вы держитесь!" Медведеву вообще доверия "минус" 11%. И новой порцией военной истерии рейтинги уже не поднять - этот фокус может сработать лишь однажды, а повторно закончится революцией (так было в 1905 и 1917). Конечно, экономическое положение РФ по официальной статистике - пока терпимое, вот только верить этой наукообразной пропаганде совсем не обязательно. Похоже, что на самом деле ситуация печальнее, и продолжает ухудшаться. Так, в России с начала года было лишено лицензий, ликвидировано по инициативе собственников или переведено под "финансовое оздоровление" 35 банков (для сравнения, в тяжело воюющей на своей территории Украине - 0). Всего же, 4 года "Крымнаща" стоили РФ 47% списочного состава банковской системы, включая почти всех частников из первой 20-ки, а банкопад, как мы видим, не снижает темпа. Банки - очень мощные и одновременно чрезвычайно уязвимые структуры (как боевые самолеты, например). Поэтому они (банки, не самолеты) очень чувствительны к любым пертурбациям экономики. Если судить по банковской системе, то ситуация в России откровенно звездецовая и продолжает ухудшаться. Тут не до военных авантюр, за которыми наверняка последуют новые порции экономических и политических санкций и дальнейший развал. Конечно, Россия всё лето будет ездить нам по мозгам различными учениями и передвижениями техники вдоль границ, но на полномасштабное вторжение, я думаю, не решиться. Хотела-бы - сделала бы это еще в прошлые годы. Впрочем, надеяться на рациональность нынешнего российского руководства - несколько оптимистично...С другой стороны, возможен тот же "лебедь", только в профиль. Как мы видим на примере сравнения банкопадов, для России война на Донбассе сейчас является значительно более разрушительной, чем для нас. Но прекратить её на условиях России (особый статус ОРДЛО, признание Крыма российским, полное снятие санкций и т.п.) ни Украина, ни Запад не спешат. А тянуть дальше для Кремля просто опасно. Нет, можно попробовать подождать еще годик до следующих украинских выборов: вдруг новый президент окажется более сговорчивым в плане подписания крайне невыгодных внешнеполитических соглашений (тем более, что такой опыт у неё уже имеется). Вот только, за кого проголосуют явно посуровевшие украинцы - вопрос, и есть ли у РФ возможность ждать непонятно чего еще год - тоже вопрос. Буквально на днях Россия, чтобы сбалансировать бюджет, была вынуждена радикально поднять пенсионный возраст. Это решение оказалось, мягко говоря, непопулярным. К тому же, оно дает бюджетную экономию лишь в следующие годы, а раздражение со стороны граждан, большинство которых лишили надежды дожить до пенсии, Кремль получил уже сейчас. Это совершенно вынужденная мера свидетельствует, что у России времени особо нет, и ситуацию нужно выправлять срочно, любой ценой убрав западные санкции. Но как? Минские соглашения изначально были невыполнимыми, идея с миротворцами тоже мертворожденная (понятно, что всякие Мотороллы даже по приказу Путина не откажутся от веселой жизни пиратской вольницы, чтобы вернуться к размеренной работе на автомойках. Их придется выбивать из Донбасса, а у них "Грады", танки - к таким приключениям вдали от родины шведские миротворцы точно не готовы). Поэтому Кремлю, чтобы спасти Россию, рано или поздно придется сливать Донбасс по "": тихо вывести свои войска и дать возможность ВСУ взять территории под контроль, жестоко давя любое сопротивление. Дозрел уже Кремль до такого предательства дела "Новороссии" или нет - ХЗ, как говорят французы. Но если вдруг да - нас ожидает жаркое лето. Решить вопрос блицкригом, как это сделали хорваты, ВСУ не рискнет: повторения Иловайской трагедии никто не хочет. Придется прогрызаться через минные поля, аккуратно зачищать населенные пункты, тщательно закрепляться на каждой промежуточной позиции и усиленно прикрывать флаги. Как только такая операция начнется, гривна резко уйдет вниз: бизнес и население помнит 2014 год, и до самой Победы будет сохраняться угроза вмешательства регулярной российской армии. А операция растянется на месяц-два, минимум до конца августа, там - осень, и курс просто не успеет вернуться к 26 даже на радостях от побед.Для протокола: мне просто физическое противно рассматривать столь судьбоносные и сложные для страны сценарии в ключе курса доллара. Тем не менее, с 2014 года Война - центральный фактор, влияющий все сферы жизни Украины. И игнорировать её при системном экономическом анализе, как это делают некоторые пророссийские "аналитики", - не меньшая пошлость. Поэтому продолжу.Есть и третий вариант того же "Лебедя". Если Кремль всё еще не готов дать добро на ликвидацию "народных республик", наши военные (недавно получившие технический контроль над планированием и организацией боевых действий) сами могут попробовать достичь оперативного успеха на локальном участке фронта. Предыдущие три года успехи были, но тактические - а теперь пора показать, чего стоит "переход на стандарты НАТО". Например, освободить уже на треть окруженную Горловку - один из трех крупных городов "ДНР". В этом случае, опять таки, независимо от результатов операции, произойдет радикальная активизация боевых действий, курс пойдет вверх и т.д. (Блин, да при таких раскладах пофиг вообще этот курс!).Но, с точки зрения "большой стратегии", для Украины целесообразнее, если нет возможности закончить войну без явных уступок национальных интересов, потянуть её в нынешнем полузатухшем состоянии еще годик-два. Ведь по состоянию на сейчас экономика России явно страдает от санкций сильнее, чем украинская - от войны. А там мировой экономический кризис подоспеет - и нефть рухнет до 30 баксов за баррель; России придется поднимать пенсионный возраст до 95-100 лет, но даже это не убережет её от экономического краха и стремительного распада на сотню "народных республик", имаматов, халифатов, каганатов и китайских провинций.Теперь второй "Черный лебедь". Это мировой экономический кризис. По всем признакам, глобальная экономика беременна им, только сроки родов точно рассчитать пока не удается даже самым опытным гинекологам. Кризис может ударить буквально завтра, а может дотянуть до конца следующего года. Позже - маловероятно, но в пределах полутора лет возможны любые неожиданности. Например, сегодня китайский фондовый рынок официально вошел в "медвежий" тренд (падение на 20% за полгода). Сегодня же акции Дойчебанка (одного из 10 крупнейших международных банков) упали до 30-летних минимумов. Сейчас банк оценивается рынком в 7% от пика 2007 года, в то время как акции остальных компаний выросли с той поры в среднем на 180%. То есть рынок видит в Дойче потенциального жмурика. Напомню, что для старта острой фазы кризиса 2008 года хватило банкротства крупного инвестбанка "Леман бразерс", а "Дойч" его на порядок больше. Ну и т.д. Впрочем, исторический анализ показывает, что такие кризисы обычно начинаются осенью - думаю, что и в этот раз дотянем. Но до того нужно успеть выйти из евро, купить доллары, попкорн, пристегнуть ремни и приготовиться получать извращенное удовольствие от созерцания разверзшейся перед глазами катастрофы исторического масштаба.Итого. Хотя я не жду начала роста курса доллара ранее середины августа, из-за описанных выше "Черных лебедей" ситуация кажется мне стрёмноватой. Поэтому в июне-июле я не выхожу за пределы 2-х недельных депозитов, благо "столбиков" припасено достаточно, и потеря дня процентов тут - разумная страховка от неожиданностей. А дальше - только доллары, только хардкор. Отака фигня, малята!