Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків

Додано: Вів 11 гру, 2018 20:51

freeze написав: buratinyo написав: Надеюсь, что Вы не сомневаетесь в причастности России к шатанию французской трубы? Надеюсь, что Вы не сомневаетесь в причастности России к шатанию французской трубы?



Попробуйте подойти к любой нормальной трубе и пошатать ее )))

Нормальная труба никогда не шатается, гнилую трубу может свалить кто угодно.

Никто не сделал больше к шатанию трубы, чем Макрон.

А поддержка Трампа желтых жилетов и откровенный троллинг им Макрона по поводу протестов))) Попробуйте подойти к любой нормальной трубе и пошатать ее )))Нормальная труба никогда не шатается, гнилую трубу может свалить кто угодно.Никто не сделал больше к шатанию трубы, чем Макрон.А поддержка Трампа желтых жилетов и откровенный троллинг им Макрона по поводу протестов)))

Вопрос ведь заключается в том у кого в распоряжении есть деньги для осуществления государственного переворота. Предполагаю, что на это надо в небольшой стране не менее 10 миллиардов долларов, в стране по типу Франции не менее 100-150 млрд.долларов на сегодня, ну и если хотите про Украину, то навскидку было необходимо около 20-30 млрд. долларов. Какая страна может выделить ресурсы на это? Список финансово богатых стран, способных на финансирование найма и обучения персонала, оплаты командировок военным специалистам, снабжения всем необходимым оборудованием и средствами митингующих людей, довольно ограничен. Важно искать в первую очередь крутые источники доходов, периодически возникающие в этих странах и позволяющие все это осуществить. Ну и наличие высококвалифицированных спецслужб обязательно.Украина точно не находится в списке таких стран, так как еле еле сводим концы с концами. Хотя сегодня случайно увидел в униан "статейку", что это именно Украина финансирует беспорядки во Франции.А это как раз подтверждает тот тезис о том, что настоящий организатор заметает следы.