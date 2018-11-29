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Міжбанк: долар зріс на
купівлях імпортерів і банків

Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:47

Re: Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків

  freeze написав:А поддержка Трампа желтых жилетов и откровенный троллинг им Макрона по поводу протестов)))

Є пара кадрів, коли жилети чомусь балакають російською. Пошукайте, може знайдете кадри з американським акцентом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:50

  lapay написав:
  freeze написав:А поддержка Трампа желтых жилетов и откровенный троллинг им Макрона по поводу протестов)))

Є пара кадрів, коли жилети чомусь балакають російською. Пошукайте, може знайдете кадри з американським акцентом. :)


Посмотрел.
В основном говорят по французски.
Если у нас чаще на майдане в Украине говорили по-русски, это значит, что РФ организовала майдан в 2014 году?

Ле Пен, которую действительно поддерживает Путин, желтые жилеты не приняли в свои ряды. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:00

Re: Міжбанк: долар зріс на купівлях імпортерів і банків

  freeze написав:Посмотрел.
В основном говорят по французски.
Если у нас чаще на майдане в Украине говорили по-русски, это значит, что РФ организовала майдан в 2014 году?

Ле Пен, которую действительно поддерживает Путин, желтые жилеты не приняли в свои ряды.

Само собою, що не Путін почав цей рух, але олію у вогонь, в таких випадках, завжди підливає. Гебешна звичка, ну що тут поробиш...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:51

  freeze написав:
  buratinyo написав:Надеюсь, что Вы не сомневаетесь в причастности России к шатанию французской трубы?


Попробуйте подойти к любой нормальной трубе и пошатать ее )))
Нормальная труба никогда не шатается, гнилую трубу может свалить кто угодно.
Никто не сделал больше к шатанию трубы, чем Макрон.
А поддержка Трампа желтых жилетов и откровенный троллинг им Макрона по поводу протестов)))

Вопрос ведь заключается в том у кого в распоряжении есть деньги для осуществления государственного переворота. Предполагаю, что на это надо в небольшой стране не менее 10 миллиардов долларов, в стране по типу Франции не менее 100-150 млрд.долларов на сегодня, ну и если хотите про Украину, то навскидку было необходимо около 20-30 млрд. долларов. Какая страна может выделить ресурсы на это? Список финансово богатых стран, способных на финансирование найма и обучения персонала, оплаты командировок военным специалистам, снабжения всем необходимым оборудованием и средствами митингующих людей, довольно ограничен. Важно искать в первую очередь крутые источники доходов, периодически возникающие в этих странах и позволяющие все это осуществить. Ну и наличие высококвалифицированных спецслужб обязательно.

Украина точно не находится в списке таких стран, так как еле еле сводим концы с концами. Хотя сегодня случайно увидел в униан "статейку", что это именно Украина финансирует беспорядки во Франции. :mrgreen: А это как раз подтверждает тот тезис о том, что настоящий организатор заметает следы.
buratinyo
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