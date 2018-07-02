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В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:22

  Ratatui написав:
  sal написав:
  Ratatui написав:Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку.
Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.

Почему нет? Смотреть же их запрещено.


А ещё можно персонально выделить зрадников. Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал. :mrgreen:

Я думаю с таким подходом Роналду и Реал к нам вообще и лететь не будут.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:26

Re: персонально

  Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.

Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:36

  sal написав:
  Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.

Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.

Ну это был вопиющий случай! Я на Испанию ставила...продула 50 грн :D :D
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:53

Re: случай

  vetka написав:Я на Испанию ставила...продула 50 грн

А есть и такие:
- він на перший матч Росіїї поклав ставку 5:0 на виграш Росії
- хороша чуйка в нього
- на кол його))
- Прикол в тому, що він поставив тільки 10 грн.на рахунок 5:0
- Підйом 2000,00
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:57

  sal написав:
  vetka написав:Я на Испанию ставила...продула 50 грн

А есть и такие:
- він на перший матч Росіїї поклав ставку 5:0 на виграш Росії
- хороша чуйка в нього
- на кол його))
- Прикол в тому, що він поставив тільки 10 грн.на рахунок 5:0
- Підйом 2000,00

Ну это надо действительно иметь чуйку... Я на этом ЧМ уже больше проиграла, чем выиграла )))
vetka
 
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