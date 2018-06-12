Про це повідомляє Los Angeles Times.
Дивися повний текст Канада ввела мита на сталь і кетчуп із США.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:56
Канада ввела мита на сталь і кетчуп із США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Канада ввела мита на сталь і кетчуп із США.
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:56
Копи-пэйстер в школе не учился?
Может быть надо "из США"
UPD: на "обговоренні" написано ще краще: "із США"
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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