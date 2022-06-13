RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Танкери під санкціями США
доставляють російську нафту до...

Танкери під санкціями США доставляють російську нафту до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:09

Танкери під санкціями США доставляють російську нафту до...

Пропонуємо до обговорення:
У складному ланцюжку поставок російської нафти до Індії з’явилися танкери, які перебувають під санкціями США, а імпорт до цієї країни досяг рекордного рівня.

Дивися повний текст
Танкери під санкціями США доставляють російську нафту до Індії — Bloomberg
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100389
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 13:09

Треба жорсткіший конторль
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10289
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Японія купуватиме російську нафту за ціною вище $60 за...
R2 » Пон 03 кві, 2023 23:09
1 438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 кві, 2023 23:10
cohan
ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту 2022 року
R2 » П'ят 14 жов, 2022 00:15
1 592
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2022 00:15
cryptominingbot
Світові ціни на нафту падають: що стало причиною
R2 » Пон 13 чер, 2022 12:47
2 609
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 13:34
Smart Smartovich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8641)
29.05.2025 14:00
Акордбанк (2053)
29.05.2025 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.